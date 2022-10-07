曼徹斯特無好餐廳？ 曼城隊長索妻狠批惹反擊

英超球會曼城今年成績優異，作為隊長的德國中場根杜簡表現出色，深得曼城球迷喜迷。不過，根杜簡其妻子近日引發爭議，狠批曼徹斯特市沒有好餐廳，惹來不少食評家及當地民眾反駁。

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根杜簡（Ilkay Gundogan）妻子Sara Arfaoui近日在社交平台Instagram接受網民提問，其中有人問及她在曼徹斯特（Manchester）的最喜愛餐廳。成長在意大利的Arfaoui坦言，曼市根本沒有好餐廳。

Arfaoui指曼市充斥「恐怖食物」，沒有一間餐廳能夠端出真正的意大利食物、優秀的壽司，甚至是新鮮食物，直指當地餐廳只供應急凍食物。她更稱，曼市餐廳似乎只關心如何從飲品或酒精賺錢，根本沒有合格的食物，指可能倫敦才有自己最喜愛的餐廳。

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惟英國不少食評家批評Arfaoui的言論荒謬，稱曼徹斯特是美食寶藏，有大量優秀餐廳。

當地獲米芝蓮一星認可的餐廳Mana，已經營超過40年，主廚Simon Martin直指，Arfaoui的言論荒謬。有餐廳老闆亦直接私訊Arfaoui，指曼市有不少出色餐廳，要對方做好研究再放話。

Arfaoui其後反擊稱，自己試過當地所有好餐廳，確實沒有最喜愛。

或者，Arfaoui可能忘記了曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola），為當地西班牙餐廳Tast的合伙人之一。

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責任編輯：吳漢培