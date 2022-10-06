【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版

▲ Instagram除了在用戶的限時動態中插入廣告，最近亦已啟動在個人檔案頁面、瀏覽（Explore）頁面上的廣告功能測試。

Instagram母企Meta近日力谷廣告收入增加營利，推出的投放廣告策略亦愈來愈多。據外據《The Verge》報道，Instagram除了在用戶的限時動態中插入廣告，最近亦已啟動在個人檔案頁面、瀏覽（Explore）頁面上的廣告功能測試。

Instagram表示，這些廣告只會在「非青少年公開個人檔案頁面」中投放，而商業用戶投放的廣告帶有「贊助」標籤、帳戶名稱以及「了解更多」按鈕，讓用家清楚地看到內容為廣告。另正在推出一項計劃，讓部分美國的創作者從這些廣告中賺錢。

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AR濾鏡在近年成為品牌營銷的熱門話題，早已應用AR濾鏡功能的Instagram，是次亦推出AR廣告的公開測試版。Instagram將邀請用戶與廣告內容進行互動，當中或包括在家中放置虛擬家具、在應用程式中試駕駛汽車等。

報道又指，Meta除了利用Instagram來增加營利，還希望從Reels發布到Facebook的廣告中獲利。Meta正在Facebook測試持續4至10秒循環播放的Reels影片廣告，用戶亦可選擇跳過廣告。

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責任編輯：張寶燕

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