▲ 【澳門賭牌】賭牌競投結果未明 四太梁安琪突轉讓1成澳娛綜合予何超鳳、作價30元

正當澳門政府處理新一輪賭牌競投之際，澳博 （00880） 主要附屬公司澳娛綜合出現股權異動。繼早前澳娛綜合董事局決定委任何超鳳為公司常務董事，替換原任四太梁安琪後，最新文件顯示，梁安琪周日（2日）將手上澳娛綜合的10%或3萬B組股份易手予何超鳳，每股作價0.0001澳門元，意味作價只有30澳門元。

何超鳳在2019年3月加入澳娛綜合董事局，同時擔任澳娛綜合控股公司澳博主席。上月底澳娛綜合曾提到，新任命授予何超鳳於公司的管理權及擴大權力範圍，同時成為澳娛綜合的正式常設代表，負責與澳門政府及所有機構，包括公司附屬機構的一切正式業務往來和聯繫。

澳娛綜合：何超鳳負責監督公司日常運作

常務董事一向是承批博企「孭飛」角色，當時澳娛綜合提到，何超鳳負責監督公司的日常運作及制定政策、目標和投資計劃等企業事務，以確保公司及其活動符合相關法律及監管規定。

據澳門政府最新修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，新承批公司的常務董事B組股份佔比，由現時至少10%提高至15%，而常務董事必須為澳門永久居民。

梁安琪轉讓澳娛綜合B組股份後 投票權將會減少

故今年8月底澳博舉行股東特別大會，修訂澳娛綜合公司章程，除了擴大股本以符合投牌所需的50億元股本之要求外，澳博的澳娛綜合持股由90%降至85%，而常務董事B組股份佔比則由10%升至15%。

由於何超鳳成為澳娛綜合常務董事後，原則上，梁安琪不符合資格持有澳娛綜合B組股份佔比，根據澳娛綜合章程，A組股份及B組股份的持有人享有同等投票權，但B組股份僅有權獲得合共1澳門元的應付股息。意味梁安琪轉讓澳娛綜合B組股份予何超鳳後，其投票權佔比將會減少。

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記者：李哲毅