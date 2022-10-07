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【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？

理財智慧 17:46 2022/10/07

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新婚夫婦未必人人手頭資金充裕，為了早日擁有自己的住所，不少人都會選擇納米樓為置業首選，然而不足300平方呎的單位，想要有間隔或儲物空間，或要犧牲空間感，難以兩全其美。一對夫婦近來就買入嘉峯匯293平方呎開放式單位，想要間一房及足夠儲物位，花近21萬元裝修單位。設計師為滿足業主需要，以玻璃陳列櫃劃分睡房及客飯廳，不只可用作陳列收藏品，亦令單位感覺不致局促，實用得來亦住得舒適。

裝修前間隔：

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今期《精明裝修》介紹位於啟德新區的嘉峯匯一個293平方呎單位。雖單位未達納米盤的標準，但亦相差不遠矣。為了滿足業主對單位間隔的要求，同時考慮到單位面積不大，室內設計公司Round Table Creation設計師Kin不以實牆作間隔，改用玻璃陳列櫃劃分出睡房及客飯廳，有足夠的採光度，從而增加空間感。設計師更，陳列櫃近房的一面採用長虹玻璃，能保留私隱度，但不影響採光；而客廳位則使用一般玻璃，讓業主能展示自己的收藏品，一舉三得。

裝修後：

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另外，由於嘉峯匯屬新盤，因此單位亦已有基本裝修，為節省成本避免浪費，一般會保留原有裝修及設計。因此今次設計難度在於需配合已有裝修，令單位感覺更統一。如若隨意加入其他設計元素，只會令人感覺雜亂無章。幸好業主夫婦只對使用方面有特定要求，如一房及客飯廳間隔、儲物空間、有書枱及展示櫃，其餘設計方面都交由Kin自由發揮。為此，他選用接近原有設計的木紋及顏色配搭，新舊融合，使單位設計統，更具延伸感。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

此外，單位設計以男戶主為主導，所以風格偏簡潔，使用了具粗曠感的物料，諸如大門口C字櫃位、電視櫃、書枱位置均採用暗色水紋、石紋牆紙，甚至睡房也有仿泥水紋牆紙。而Kin亦與與家具店EMOH合作，以黑色的綫條融合在家具中，如玻璃陳列櫃框、睡房趟門邊、沙發及飯枱櫈腳，塑造出幹練風格，令單位擁有業主自身的特色。

 

準備及清拆：約15,000元

油漆：約33,000元

木工連訂造傢俬：約136,000元

水電：約18,000元

材料雜項及設計費連工程管理 ：約7,700元

合共 ：約209,700元

＊資料及圖片由Round Table Creation提供

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撰文 : 陳楚琨

家居 嘉峯匯 啟德 設計師 工程 設計 納米樓 香港 裝修設計 家具

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