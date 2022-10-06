  • 29°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%

理財智慧 18:46 2022/10/06

分享：

分享：

livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，一年期年利率3.8%，適用於新舊客戶。livi表示，此優惠是本港15間銀行相比之中，相同存款期最具競爭力的定存利率，但不包括推廣優惠。

【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點   看好17隻港股值博反彈【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

livi bank宣布，客戶由即日起敍造12個月港元定期存款，便可享年利率3.8%，存款期6個月的年利率則為3.6%。每筆定期存款金額為20萬港元至4,999,999港元，每位客戶的最高總定期存款額則為1000萬港元。 新舊客戶均可享受上述限量優惠。名額有限，先到先得。

livi bank最新港元定期存款利率：

存款額 存款期 年利率
200,000港元至4,999,999港元 12個月 3.8%
6個月 3.6%

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

livi Bank 經濟 定期存款 儲蓄 港元定期存款 港元 香港 銀行

上一篇文章

【好去處】領展「屯門山海節」回歸 推三條打卡必到行山路線 兩條簡易單車文化遊路線

下一篇文章

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊 富瑞：料寫字樓率先復甦 最看好呢2隻商業地產股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元
【美股焦點】馬斯克重提收購Twitter 按原訂協議每股出價54.2美元
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
【理財個案】五旬退休夫婦揹1250萬樓債 繼續收租還是賣出套現？
高盛調低樓價預測　料今明兩年累跌30%
高盛調低樓價預測　料今明兩年累跌30%
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬
【有相睇】日出康城半新盤連減15口價　十個月劈價265萬　終賬蝕逾22萬離場
【有相睇】日出康城半新盤連減15口價　十個月劈價265萬　終賬蝕逾22萬離場
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款