【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%

livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，一年期年利率3.8%，適用於新舊客戶。livi表示，此優惠是本港15間銀行相比之中，相同存款期最具競爭力的定存利率，但不包括推廣優惠。

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livi bank宣布，客戶由即日起敍造12個月港元定期存款，便可享年利率3.8%，存款期6個月的年利率則為3.6%。每筆定期存款金額為20萬港元至4,999,999港元，每位客戶的最高總定期存款額則為1000萬港元。 新舊客戶均可享受上述限量優惠。名額有限，先到先得。

livi bank最新港元定期存款利率：

存款額 存款期 年利率 200,000港元至4,999,999港元 12個月 3.8% 6個月 3.6%

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