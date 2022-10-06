【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%

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livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，一年期年利率3.8%，適用於新舊客戶。livi表示，此優惠是本港15間銀行相比之中，相同存款期最具競爭力的定存利率，但不包括推廣優惠。
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livi bank宣布，客戶由即日起敍造12個月港元定期存款，便可享年利率3.8%，存款期6個月的年利率則為3.6%。每筆定期存款金額為20萬港元至4,999,999港元，每位客戶的最高總定期存款額則為1000萬港元。 新舊客戶均可享受上述限量優惠。名額有限，先到先得。
livi bank最新港元定期存款利率：
|存款額
|存款期
|年利率
|200,000港元至4,999,999港元
|12個月
|3.8%
|6個月
|3.6%
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撰文 : 陳楚琨