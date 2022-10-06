【證監監管】法庭要求桑德國際主席向投資者購回股份、第214條首例　涉揼大淨資產逾4倍

▲ 【證監監管】法庭要求桑德國際主席向投資者購回股份、第214條首例 涉揼大淨資產逾４倍

證監會公布，在原訟法庭取得一項針對桑德國際（除牌前編號：00967）主席兼執行董事文一波的命令，飭令他按法庭將予釐定的價格，購入桑德國際其他股東所持有的股份。證監會指出，文一波被裁定曾策劃一項計劃以捏改該公司的銀行結餘，及偽造相關的銀行結單和結餘詢證函。

桑德國際2006年、2010年先後在新加坡、香港上市，但2014年從新加坡停牌，2016年被證監會要求在香港停牌，2022年正式從聯交所除牌。

證監會指出，有關命令是根據《證券及期貨條例》第214條而頒布的首項同類命令，該條文提及法庭可「作出它認為適當的其他命令，不論是命令對該法團將來的業務或事務的經營或處理作出規管，或是命令……由該法團的任何成員購買其他成員的股份」。

證監會：文一波推高桑德國際銀行結餘逾20億元人民幣

法庭也向文一波發出12年「取消資格令」，令他不得擔任或留任董事，並命令他支付證監會按彌償基準計算的訟費。

案情指，文一波涉及利用桑德國際的數家附屬公司的5個內銀帳戶，令相關附屬公司銀行帳戶結餘，被分別推高21.8億或27.2億元人民幣，佔桑德國際2012年、13年所匯報的淨資產82%和89%，相當於揼大4倍以上。

歐達禮：重要里程碑 感謝中證監協助

證監會行政總裁歐達禮稱，這項購股令是證監會為保障投資大眾免受上市公司管理層的不當行為損害的重要里程碑，彰顯證監運用所有監管措施以處理市場失當行為及維護市場廉潔穩健的決心。

證監會特別聲明感謝中證監協助調查。

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編輯：麥德銘