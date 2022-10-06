探索　小龍馬慈善基金　香港巡迴展覽背後的意義 

原來基金會是因為自閉症兒童的啟發創立?



早前大量有趣的“小龍馬”雕塑出沒香港大館、海洋公園、林村許願樹、東岸公園等地，原來是小龍馬慈善基金的展覽產物？



著名藝術家馬興文早前與莊士機構國際有限公司副董事總經理莊家豐先生和香港富鑽集團行政總裁羅志豪先生創立「小龍馬慈善基金」，基金連同香港賽馬會、東華三院和保良局等大型慈善機構，舉行《小龍馬‧遊香港》巡迴展覽。於6月25日在馬場打響頭炮，與50位小學生共同創作25件“小龍馬”雕塑，並將作品全港各區巡迴展出。近日更加入蘭桂坊集團行政總裁盛凱先生任基金會副主席, 以多元化藝術活動推動青少年與兒童文化藝術發展與正能量。



那這些Drago Cavallo小龍馬（以下簡稱DC小龍馬），究竟為何物？

「小龍馬慈善基金」以 藝術家馬興文 設計的DC小龍馬為 基金會 IP 。“DC小龍馬”不只是展覽! 基金會透過不同的藝術活動，以及化身為守護天使的DC小龍馬，為需要不同適切關注和關懷的的兒童如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病兒童及青少年註入正能量，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。 希望所有人歡迎這一股『正能量』，並將這份愛與正能量傳遞下去，為了藝術，為了下一代，為了孩子們，為了未來。 ‘Give Touch, Share Love’是基金會永恆的使命。



最初有很多人不了解“DC小龍馬”為何物，甚至有小朋友覺得雕塑是河馬，對此馬興文並不緊張：“藝術落到社區需要一個過程，教育需要時間，我們做這麼多總會讓一些人驚訝。隨著我們活動的進行，更多人自然而然會了解到我們。”他希望活動能像漩渦一般，不斷吸引更多人參與，將更多的愛與正能量傳遞下去。



DC小龍馬” 的下一站? 水上樂園多功能活動中心 -「小龍馬藝術館」

基金會在今年更進一步推動青少年與兒童文化藝術發展，選址香港海洋公園水上樂園，設立全新近五千呎的「小龍馬藝術館」， 藝術館將於2０２２第四季供入場人士參觀。



藝術館將展出基金會早前舉辦的藝術活動中孩子們所繪畫的小龍馬，以及基金會藝術家馬興文較早前以不同主題創作的小龍馬和相關作品。展館包括多個藝術體驗與培訓的主題區，旨在為受惠的兒童及青少年提供全方位視覺與文化藝術學習和交流的機會。展覽館更加入課室以供基金會第二階段的線上ＶＲ藝術課程之用。基金會除了會不定時邀請社會名人和基金會各重要成員與受惠對象親身教授和交流藝術創作技巧, 在展館教室館所創作的藝術成果更有機會在香港海洋公園園區內展出，將小龍馬的正能量傳揚到更多受眾。

(特約)