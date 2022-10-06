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【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽

理財智慧 19:28 2022/10/06

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每年萬聖節「哈囉喂」為海洋公園盛事，惟去年因防疫措施嚴謹，20年來首次不設鬼屋，只有開放式景區驚嚇遊戲。隨着今年疫情放緩，再次推出4大主題「跨時空」鬼屋，分別為潛逃太凶艙、惡靈廢墟、秦陵大逃脫、咒偶，另今年部分景點及鬼屋新設AiR手機App配合遊戲體驗。

想要體驗鬼屋的話，由10月14日起，入場人士可在10個指定活動日參加「哈囉喂」活動。要留意的是，入鬼屋除了要購買園區門票外，另需購買組合景點門票。2種景點門票詳情見下表：

哈囉喂「屍」家組合景點門票

（可進入指定3個鬼屋：潛逃太凶艙、惡靈廢墟、秦陵大逃脫，每間一次）

門票種類 票價
成人或小童 280元
持「智紛全年入場證」/「無限fun入場證」者 252元

哈囉喂「腥」級組合景點門票

（可進入4個主題鬼屋，每間一次）

門票種類 票價
成人或小童 380元
持「智紛全年入場證」/「無限fun入場證」者 342元

即睇今年的4個鬼屋：

    點擊圖片放大
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    +14

另門票亦推出優惠，即日起至本月13日推出的「秋季限定門票」，成人票價為320元、小童票價190元，60歲以上長者票價100元。

至於10月14日之後，「全日優惠套票」成人門票360元，小童日間門票216元，成人及小童入園玩「哈囉喂」３個鬼屋的價格分別是640元及496元；而想要入足4間鬼屋分別要740元及596元。

上述景點開放時間為10月14日至16日、21日至23日、28日至31日，一共10日。除了「潛逃太凶艙」的開始時間為下午2時至晚上10時，其餘3個景點為下午5時至晚上10時。

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撰文 : 陳楚琨

萬聖節 防疫措施 疫情 經濟 遊戲 門票 海洋公園 香港

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