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甲廈待租率18年最高　戴德梁行料第四季再升

股樓投資 17:54 2022/10/06

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甲廈租務反映香港經濟興衰，若租金持續受壓，顯示企業看淡經濟前景，無意擴充業務，在這情況下，住宅樓市自然也受影響。戴德梁行數據顯示，本港甲廈第三季之待租率升至16.1%，是2004年第一季以來新高。該行認為，由於將再有新供應落成，相信第四季整體待租面積因此進一步上升，意味待租率將再創多年新高。

戴德梁行香港董事總經理、項目/企業服務部主管蕭亮輝解釋，待租率持續上升，原因是部分企業為減省成本應對經濟困局，於約滿時退回部份租用面積，加上季內約有200萬平方呎的樓面落成，所以整體待租率由第二季的13.8%，升至16.1%。他續說，香港經濟前景未明、股市持續疲弱，進一步影響金融行業的擴充意欲，加上香港已進入加息期，令企業經營壓力大增，目前企業不太願意擴充，傾向保持現金應對。

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由於寫字樓租賃活動未見好轉，第三季整體租金持續下調，按季回落2.3%，年初至今累跌4.0%，但跌勢已見放緩。分區而言，尖沙咀區、中區超甲級寫字樓的租金跌幅較明顯，前者按季跌3.1%，後者回落2.4%。該行預計第四季整體租金跌幅收窄，而全年跌幅介乎3%至 5%。 

蕭亮輝說，由2019年4月高位計，整體平均租金至今累跌29%，由於已有一定跌幅，所以第三季租金跌勢放緩。他又說，政府早前放寬入境檢疫安排至「0+3」，有助跨國公司決策人來港，對甲廈租務市場來說，是好消息，如果政府進一步放寬檢疫安排至「0+0」，相信可以提振甲廈需求。

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撰文 : 黃卓賢

戴德梁行 加息 商廈

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