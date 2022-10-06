【本地電商】友和斥數百萬開銅鑼灣旗艦店　全店用電子價錢牌　料明年在新界開兩新店

▲ 友和斥數百萬開銅鑼灣旗艦店 全店用電子價錢牌 料明年在新界開兩新店

本地電商友和集團 （02347） 銅鑼灣旗艦店於10月7日開幕，佔地1.2萬呎，SKU（存貨單位）達2.4萬項，為集團目前在港最大的旗艦店。友和集團行政總裁胡發枝表示，銅鑼灣店投資成本約數百萬元，由於位於中心地帶，相信有助滿足「快商務（quick commerce）」的需求，並且有望在開關後吸引旅客購物，帶動公司在跨境電商上的發展。他指，對店鋪試業生意表現感到滿意。

目前所有門店均採用電子價錢牌，在軟件及硬件上的投資成本不菲，單在銅鑼灣店，硬件要斥資約幾十萬元，但胡發枝形容，這是成本效益高的投資，由於公司更改售價的頻率較傳統零售店快，使用電子價綫牌更靈活，綫上綫下的定價可同步更改，而且，顧客掃瞄價錢牌上的二維碼後，可觀看到產品的介紹影片及評價。

胡發枝表示，銅鑼灣店展示的產品相比其餘兩間零售店多，並放置了更多與健康及美容相關的產品，銷售電競產品的區域也較大。他又指，門店會注重體驗多於銷售，並補充即使門店增加，估計綫上綫下銷售比例八二比不會有大變動。

港府10月起派發新一輪消費券，他指，公司本月初業績良好，對消費情緒正面，但效果未如去年首次派發時出現的爆發式增長，因消費者已習慣消費券，作用更細水長流。目前平均消費單價約為1700元。

友和計劃明年在新界東及新界西各設立一間大型零售店，胡發枝預期，未來新店面積與銅鑼灣店相若，選址亦會在當區的中心地帶。另外，他提到，大灣區的發展計劃仍在探索中。

記者：袁諾曦

相關文章：

【半新股】本地電商友和YOHO上季GMV按年增54% 已完成訂單數目按季持平 股價跌逾6%破底後倒升6%

【高管變動】友和CFO助公司完成IPO後被投行高薪「挖角」 上任一年後決重操故業

【業績｜電商】友和上一財年由盈轉虧22.5萬元 銅鑼灣新零售店下季開張

【HKTVmall母企】香港科技探索彈近2% HKTVmall 8月訂單總交易額按月升逾14%至7.2億 為歷史第二高