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【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元

科技 17:55 2022/10/06

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日圓貶值連帶令日本iPhone 14成為全球37個國家/區域之中，售價最便宜的市場。

日圓近日持續貶值，根據日本調查公司MM Research Institute最新數據顯示，日圓貶值連帶令日本iPhone 14成為全球37個國家/區域之中，售價最便宜的市場。該機構針對蘋果（Apple）全球官網進行新機售價調查，並根據截至9月12日為止的匯率，將所有市場iPhone 14售價轉換成日圓計算（包含稅金等）。

該調查公司指出，iPhone 14 128GB日本售價為119,800日圓（約6,500港元），為全球最便宜。其後為中國（122,429日圓，約為6,643港元）、香港（官網售價為6,899港元）。而售價最高的土耳其為238,454日圓（約12,938港元），大約相等於日本的兩倍。

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【蘋果逆襲】三星主場失利？　iPhone南韓市佔創新高

至於iPhone 14 Plus 256GB日本售價為149,800日圓（約8,128港元），iPhone 14 Pro 512GB日本售價為194,800日圓（約10,569港元），iPhone 14 Pro Max 1TB日本售價則為239,800日圓（13,011港元）。

分析師：未知售價能否維持不變

MM Research Institute分析師Tadayuki Shinozaki指出，蘋果在日本擁有高達50%市佔，相對於其他 37個市場而話，蘋果在日本的市佔率偏高。惟蘋果早在7月大幅調漲了iPhone 13系列等產品售價，因此該市場的iPhone 14系列售價能否在未來1年時間維持不變，仍是未知數。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus，於10月7日開售）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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