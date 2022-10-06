卓慧思尋求與印度簽貿易協議 內政大臣憂南亞裔移民增

英國内政大臣柏斐文對收緊移民簽證的立場強硬。柏斐文近日受訪稱，英國逾期居留人士絕大多數是印度移民，指首相卓慧思希望與印度簽署貿易協議，憂慮會增加印度移民數量。她又表示，希望利用英國年長工人填補移民流失的職位空缺。

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卓慧思（Liz Truss）正尋求與印度達成貿易協議，取消對季節性農業工人及工程師簽證限制。擁有印度血統的柏斐文（Suella Braverman）接受《The Spectator》訪問表示，對於卓慧思（Liz Truss）與印度簽署貿易協議，實行開放的邊境移民政策感到擔憂。

柏斐文稱，英國逾期居留最大群體是印度移民，來自次大陸的逾期居留人士已對英國構成問題。柏斐文直言，支持英國脫歐的民眾並沒有支持與印度開放邊境政策。她續稱英國去年與印度政府達成協議，達至鼓勵及促進雙方合作，但效果未如理想。

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她又對放寬移民政策，有助可填補超過100萬個職位空缺的說法提出異議。她指出英國現時有超過500萬人領取失業救濟金，強調政府必須開始限制移民數量，並以當地年老勞工階層填補職位空缺。

柏斐文指，英國將轉型為擁有高工資、高技能經濟，企業最終必須要支付更高工資來聘請工人。

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責任編輯：郭麗明