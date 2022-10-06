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智庫警告減稅方案明減實加 大量英國人反交更多稅

環球經濟金融 18:00 2022/10/06

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卓慧思政府上月提出的大規模減稅方案引發軒然大波，但英國有智庫警告這項減稅方案為明減實加，估計大量英國民眾將來反而要繳交更多稅款。

英國通脹嚴峻 兩成年青人打算搬返父母屋企住 【下一頁】

雖然英國政府正降低所得稅基本稅率，收入介乎12,571英鎊至50,720英鎊的民眾整體稅率會下調至19%至20%。

不過英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）指出，當局同時計劃凍結所得稅門檻直至2025至2026年財政年度，對很多人的收入會有更大影響。

IFS指此舉勢必會將大量民眾拖入更高稅階，估計未來3年將有數百萬英國人會面臨更高所得稅稅率，需繳交的稅款為卓慧思（Liz Truss）方案減稅金額的兩倍。

該智庫估計直至2026年，英國會再多140萬工人被拖入基本稅率，多160萬人會因加人工而要繳付40%稅率。英國屆時料有770萬人收入超過50,270英鎊而需繳付40%稅率，凍結所得稅門檻政策將使他們每年繳交多達3,000英鎊的額外稅款。

IFS警告卓慧思的減稅措施只能抵消一部分額外稅款，基本稅率下調有助民眾節省377英鎊。至於推翻國民保險（National Insurance，NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅，將為年收入達6萬英鎊的民眾節省600英鎊。

英國最富裕的10%家庭每年因推翻NIC供款比率增幅，平均可節省2,290英鎊，但最貧窮的家庭只能節省13英鎊。

英國火車司機再罷工 工會呼籲政府干預助升薪酬 【下一頁】

IFS聲稱英國家庭透過政府大幅減稅節省的每1英鎊，相應就會有2英鎊收入因凍結所得稅門檻遭凍結。IFS預計幾乎各收入階層的家庭因凍結所得稅門檻蒙受的損失，都將超過他們透過減稅措施的得益。

英國財政部發言人則表示，本屆政府致力實現高增長和低稅收經濟，助民眾保住更多血汗錢才是優先事項。

當局指所得稅屬高度累進制，今年收入最高的50%納稅人交稅金額佔整體所得稅款約92%，而收入最低的25%納稅人交稅金額僅佔2%。

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責任編輯：鄭錦玲

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