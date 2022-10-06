【打卡好去處】韓國數碼藝術館ARTE M登陸香港 沉浸式體驗空間佔地逾9千呎 即睇6大作品必影打卡位

韓國沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM首次走出海外，即日起於鰂魚涌多用途藝術展覽空間K11 HACC舉辦「ARTE M」特別展覽，場中會展出ARTE MUSEUM中的多組代表作，喜愛藝術及打卡的朋友不容錯過。

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ARTE MUSEUM是韓國最大沉浸式媒體藝術博物館，其主題是將「自然」這一任何人都能產生共鳴的主題作為核心，通過視覺創意與Mapping投影、多方位影像控制、傳感器交互等多種數碼媒體技術的綜合運用，將整個空間化身為視覺藝術作品。參觀者身處每個區域中可聽到風吹花瓣飄落的聲音、瀑布傾瀉而下的拍打聲，甚至還可以聞到適合每個空間的香味。

數碼設計公司d’strict從2020年9月起，於韓國濟州、麗水和江陵相繼開設了3個ARTE MUSEUM展館，累計參觀人數高達320萬人次。ARTE MUSEUM即將於2023年底至2024年初，進駐由新世界發展建造、由K11負責營運的香港國際機場航天城項目11 SKIES內設立常設展館，佔地達28,040平方呎。

至於剛於K11 HACC開設的特別展覽ARTE M，佔地面積為9,149平方呎，展館由4個不同的空間組成，以獨特的概念設計，通過媒體藝術的形式重新詮釋自然中的元素和空間，將鮮花的生命力、洶湧澎湃的巨浪、一望無垠的海灘、熱帶雨林中的叢林等6個作品，描繪得栩栩如生。

6大作品簡介：

1. FLOWER 繁花 - 山茶花

人生往復不息，愛意宛如山茶。 沁涼的微風吹拂之時便是山茶開花之際，雖無香氣，但會用自身的光彩吸引繡眼鳥，綻放最華麗的花朶後沒有一絲迷戀地連同花蕾一起掉落，讓我們一同來感受這充滿詩意的生命之美。

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2. FLOWER 繁花 - 油菜花

漫長等待之後，生命再次綻放。 寒冷的冬天過去，春天翩然而至，為生命注入更強健、美好的力量。 一束神秘之光將花朶點亮，花朶幻化成花瓣，飄向天空。 而在它離去的樹枝上，一朶新的花悄然盛放。 花開花落，循環往復，一座閃閃發光的金色花園正在被悄悄創造。

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3. JUNGLE 叢林 - 瑩光

夜幕降臨，閃爍的生物照亮叢林。 擁有透明身軀的生命們隨環境不斷變幻自身的顏色，帶您體驗叢林的神秘。

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4. JUNGLE 叢林 - 熱帶

在色彩多變的叢林中邂逅神秘的動物。 動物們不斷變換自身的顏色，與絢麗的叢林合二為一。

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5. WAVE 海浪

波濤洶湧，彷彿要吞噬一切！ 那一刻是否擊中了你內心最柔軟的地方？恍然間，你在光影特效中驚醒，露出現實中的微笑。

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6. BEACH 沙灘 - 極光

這裡是光影中的星辰大海！ 夜空中輕盈絢爛的極光與洶湧的海浪形成反差，卻又毫無違和感，帶您進入奇幻神秘的思索空間。

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展覽詳情

展覽日期：2022年10月8日 - 2023年3月30日 開放時間：每天上午11時至晚上7時 展覽地點：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER 2樓HACC 購票網誌：https://www.k11experience.com/zh-hk/activity/424/ 票價 ：成人：平日128元、周末及公衆假期148元 小童（3-11歲）/65歲或以上/全日制學生：平日98元、周末及公衆假期108元

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責任編輯：嚴浩文