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英緊急中心接線人員罷工 抗議劃一加薪1.3萬元

環球社會熱點 17:40 2022/10/06

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英國999緊急熱線中心員工因不滿加薪建議，決定加入罷工行列。工會批評，公司提出的劃一加薪方案根本不足應付通貨膨脹，指摘公司拒絕與工會代表談判，促使今次中心人員加入罷工。

英國通脹嚴峻 兩成年青人打算搬返父母屋企住 【下一頁】

通訊工人聯盟（Communication Workers Union，簡稱CWU）宣布，999緊急熱線中心員工將聯同英國電訊（BT）員工及寬頻供應商Openreach工程師，於下周一（10日）﹑20日及24日發起罷工。

CWU指BT集團提出劃一加薪1,500英鎊（約1.3萬港元）無法追上現時英國的通脹，員工薪酬變相「明加實減」。由於BT集團拒絕與工會代表商討，引發眾多緊急熱線中心員工怒氣，決定加入罷工。

CWU秘書長沃德（Dave Ward）表示，發起罷工絕非容易決定之事，批評是公司管理層屢次拒絕與工會協商才導致他們決定罷工。沃德指不少999員工需要食物銀行援助，對生活成本壓力憂心不已，亦快要支撐不下去。

沃德指摘BT集團管理層毫不重視基層勞力的付出或是他們對社會的價值，工會將持續代表員工抗爭，避免員工面對更大困境。

英國火車司機再罷工 工會呼籲政府干預助升薪酬 【下一頁】

BT集團發言人表示，年初起已與CWU商討長達2個月，嘗試就加薪達成共識。當公司意識雙方難有共識後便決定自行解決，為團隊成員及前線員工提供超過20年來最大幅度的薪酬增長，並於4月1日起生效。

發言人亦表明，已向CWU確認今年不會重啟薪酬調整會議，強調已為員工提供最好待遇。發言人指公司需要平衡持分者複雜及具競爭性的需求，當中包括大幅投資在升級固有及行動網絡，為英國經濟及BT集團未來打好基礎。

不過，發言人指會尊重作為CWU成員的員工選擇發起罷工，公司會努力降低影響，保持用戶的上網質素。

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責任編輯：吳漢培

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