【好去處】領展「屯門山海節」回歸 推三條打卡必到行山路線 兩條簡易單車文化遊路線

踏入10月，正是郊遊好時間，領展也為旗下鄰近多個「世界級」自然景點的四大屯門區商場：良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場，推出三條行山路線及兩條簡易單車文化遊路線組成「3+2」輕旅提案。

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屯門以獨特自然風景地貌見稱，毗鄰多個自然生態及文化景點，區內的「世界級」打卡景點與領展良景廣場、蝴蝶廣場、富泰商場及三聖商場只有幾步之遙，「零距離」的優勢是不少行山及單車人士熱愛的出遊點。領展今年再次舉辦「屯門山海節」，由即日起至11月30日，以「山海日常」為主題，推出三條打卡必到的行山路線，以及兩條簡易單車文化遊路線，各條路線貫通屯門多個歷史文化景點，「3+2」的形式方便大眾自由組合旅程，鼓勵大眾將「山海」自然融入「日常」生活。

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升級回歸的「屯門山海節」與本地古典手工單車品牌舊日子博物館Common Sense合作，在三條精選行山路線上，特別新設計兩條輕騎山海系路線——「古樸鄉村輕騎行」及「日落漁村輕騎行」，兩條路線特設由專人帶領導賞的「山海線」復古單車輕騎體驗團，讓大眾走訪鄉城單車徑，深度認識屯門。主題導賞團將帶領參加者深入社區小徑，隨導賞員聆聽過去的故事，認識在地的鄉村及漁村文化歷史、民間習俗等，中途於良景廣場及蝴蝶廣場作補給站，以輕鬆自在的步調細味被遺忘了的繁忙都市另一面，享受不一樣的日常單車之旅！

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除了「3+2」山海路線外，升級輕騎文化主題聯乘超過十個品牌推出一系列主題活動：



-日系單車租借：聯同本地單車生活文化平台Bike The Moment提供日系復古租借服務，方便大眾相約三五知己踩單車放鬆身心。

-「單車咖啡裝置」工作坊：以單車零件組成的咖啡用具體驗自製「⽯磨」咖啡，一眾愛啡人士切勿錯過。

-單車流動市集：於10月指定周末舉辦，為大家帶來不一樣的嶄新體驗，邊逛市集邊與不同故事的檔主踩著單車遊走屯門，分享山海故事。

-山系市集：市集搜羅了一系列行山露營、單車及戶外用品，超過十個人氣品牌輪流進駐，提供文青消閒聚腳點，讓大家輕鬆挑選心頭好。

-限定山系裝備換領活動：顧客只需於推廣期內消費滿指定金額並登記成為領展會員，即可換領山野綠「野外保溫櫈」及海游藍「戶外摺疊枱」兩款限定精品。

是次「屯門山海節」也首次特設官方Instagram 帳號（@tma.hk）分享活動資訊、「3+2」山海系路線及郊遊提案，廣邀大眾探索身邊的「山海日常」，並透過IG平台分享所見所聞，共同編寫 #屯門山海日誌，把輕旅行文化發展到社區。

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責任編輯：陳詠妍