【MPF】積金局劉麥嘉軒：經濟困難下僱主拖欠供款趨勢料持續　積金易料有助當局針對欠供執法

▲ 積金局劉麥嘉軒：經濟困難下僱主拖欠供款趨勢料持續 積金易料有助當局針對欠供執法

近期接連有連鎖餐飲企業傳出財困並拖欠強積金MPF，積金局主席劉麥嘉軒預計，經濟困難下有企業拖欠供款的趨勢料持續，積金局已採取措施，提升有關方面調查執法效率。

積金局就拖欠強積金發出的付款通知書連續3年增加，單是今年4至8月，每月平均已有29,180封，較2019至2020財政年度每月平均數多34%。積金局直接介入追討欠款的個案，於2021至2022年度合共有44,800宗，亦較2019至2020財政年度多15%。

約兩成拖欠個案為無心之失

至於積金局成功追討的欠款，今年4至8月共涉6900萬元，較去年同期的6800萬元略多。劉麥嘉軒指，約兩成拖欠個案為無心之失，包括供款額計算錯誤及郵寄稍遲等，大部份涉及公司為小微企。

另外，劉麥嘉軒透露，積金局已優化供款狀況通報機制，並延長熱線服務時間。在通報機制方面，積金局要求受託人收到及處理僱主供款後，電郵通知計劃成員，積金局亦會在年底前試行延長顧客服務熱線，由原來的周一至周五上午8時45分至下午5時45分，延長至上午8時45分至晚上7時，並增設周六早上9時至下午1時的服務時段。

對於即將面世的積金易，劉麥嘉軒預期有助減少拖欠情況，因僱員可在平台推出後，經該平台收到僱主供款通知。此外，平台本身設有提示功能、預載供款詳情，以及自動計算供款功能，以協助僱主供款。

積金易5先行者涉25.1萬個成員帳戶

劉麥嘉軒又相信，積金易有助積金局執法工作更快捷及更具針對性，因可縮短向違規僱主發出付款通知書的時間，讓受影響僱員更快收到拖欠供款和附加費。同時，積金局亦可直接於平台取得違規僱主的供款數據，毋須等待受託人確認，意味當局可迅速進行調查及展開追討。

積金局之前已披露，積金易將有5間受託人先行加入，分別是萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、加皇信託及東亞銀行（信託），5間先行者料於2023年6至8月進行轉移。截至今年6月底止，5間先行者共涵蓋16000名僱主，共涉約25.1萬個成員帳戶。

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記者：余倩敏