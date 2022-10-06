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【港元定存】東亞3個月港元定存息8.8厘 存款上限1萬期內賺息220元

17:04 2022/10/06

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東亞近日再谷8月底已推的3個月港元定存享8.8厘

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東亞 （00023） 近日再谷早前推3個月港元定期存款年息8.8厘，為冠絕全城的高息王，門檻1000元，以上限1萬元計，合資格首次開立的新客期內料賺息220元，這是BEA App全新客戶的迎新獎賞，8月29日已推，截止期為10月底。

此外，今天（10月6日）暫有4行加息，除了中銀香港 （02388） 外，還有大眾銀行、大眾財務及信銀國際。經歷10月開局的存款大混戰，計及中小行在內，目前半年期年息方面，恒生 （00011） 爆冷以3.8厘稱王，1年期息率以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛擬銀行livi bank的3.8厘居首。

虛銀livi bank推高息定存限量優惠　1年期年利率3.8%【下一頁

中銀香港罕有一周兩連加，今天全面加港元定期存款息，包括3個月年息加0.7厘，新報1.8厘，半年年息加0.9厘至2.5厘，1年息率提高0.6厘至2.7厘。不過，享高息資格由指定理財戶的現有資金，現改為「合資格新資金結餘」，上述息率跟該行提供限時特優年利率看齊。這是繼本周一（3日）該行大幅上調1個月年息0.29厘至0.3厘、卻維持相同存期須兌換資金享1.5厘以來，再度出擊。

比併發鈔行的港元定存息率，滙豐（HSBC）於周一加1年期年息0.3厘至2.8厘，追貼渣打香港 （02888） ，險勝中銀的2.7厘。半年期年息渣打以2.6厘，撼贏新近加息0.3厘的滙豐，其息率跟中銀的2.5厘相同。3個月期年息，滙豐剛上調0.2厘至1.9厘，即冠絕發鈔行，撼低中銀的1.8厘，抛離渣打的1.4厘。

此外，中銀又不時向特選客戶推半年享3厘年息，1年息率更達3.3厘的限時優惠。中銀回應本報查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發佈最新定期存款利率。而現時所有中銀香港個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上，最高息是開立1年定存（限時優惠）可享特優年利率2.7厘等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 港元定期存款 定期存款

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