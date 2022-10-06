【新股IPO】陸金所傳最快11月來港上市

引述外電報道，陸金所計劃最快11月來港上市。此前有指陸金所有意於今年下半年向港交所遞交上市申請，隨後公司發聲明指正在研究於香港上市的可能性，惟未有具體時間表等細節可透露。

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陸金所是中國領先的科技驅動型個人金融服務平台。截至2021年9月30日，陸金所平台註冊用戶4,870萬人，向1530萬活躍投資用戶提供多種產品及個性化的金融服務，客戶資產規模達4251億元人民幣。

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記者：張以正