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【新股IPO】陸金所傳最快11月來港上市

股樓投資 17:31 2022/10/06

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引述外電報道，陸金所計劃最快11月來港上市。此前有指陸金所有意於今年下半年向港交所遞交上市申請，隨後公司發聲明指正在研究於香港上市的可能性，惟未有具體時間表等細節可透露。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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陸金所是中國領先的科技驅動型個人金融服務平台。截至2021年9月30日，陸金所平台註冊用戶4,870萬人，向1530萬活躍投資用戶提供多種產品及個性化的金融服務，客戶資產規模達4251億元人民幣。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：張以正

 

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陸金所（美：LU） 陸金所 IPO 港股ADR 港股

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