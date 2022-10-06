【iBond】1年港元定存最高3.8厘 專家促沽iBond轉投定期存款

▲ 虛銀突推1年港元定存3.8厘，膺高息王。

港元定期存款的搶客加息戰愈演愈烈，一年期定存最高息已達3.8厘，遠較綠債 （04252） 的2.5厘墊底息，以及iBond （04246） 的兩厘保底息高，何況以上兩隻官債早已跌破100元的上市底價。而大行花旗料今明兩年消費物價指數分別只升1.8%，以及2.8%。以浮息計，綠債及iBond明年的最高潛在回報或只得2.8厘，遠低於3.8厘的定存息。

專家預期年底港元定存的加息戰勢激鬥連場，屆時存息有望更高，追息族不妨於年底前斬纜狠沽通脹掛鈎債券，轉投更高息的定存更划算。此外，市場關注政府尚有100億元iBond待售，業界指除非保證年回報加至3厘、甚至3.5厘，否則難吸引市民下注。

中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛擬銀行livi bank，昨天（10月5日）突推1年期3.8厘的快閃息，膺冠絕全城的高息王。

虛銀livi bank推高息定存限量優惠 1年期年利率3.8%【下一頁】

再參考花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪的預測，今年GDP料升0.3%，明年經濟增長有望錄得3.3%的顯著升幅。至於對今年CPI預測為1.8%，明年料回升2.8%。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢時直言，政府擬於第4季推新一批iBond，唯恐吸引力下降，主因是市場仍未到期的綠債及iBond均破發，擔心新債亦有下跌風險；況且香港的通脹壓力暫有限，反觀定存息率明顯較高，自然減低避險族對官債的興趣。

問及手持綠債及iBond應否換馬，溫傑建議在年底前先沽iBond。他剖析，定存與綠債及iBond本質上有分別，首先是年期不同，iBond的保證息率雖較低，但可提早鎖定較長年期的利息收入。再者，債券有二手市場，理論上有較佳流動性；當然，債券於到期前價格會有波動。

溫傑認為，手持綠債者宜先觀望，畢竟綠債的保證息率是2.5厘，今天（6日）暫報96.45元，若在現水位沽貨，轉投3.8厘的定存，牌面上1年可增加約1.3厘利息，但扣除價格上的損失，額外收益其實有限。

更重要的是，綠債於11月8日派發首次利息，而定存普遍只提供1年期，市場預期聯儲局或於2024年減息，預示往後兩年的定存未必可鎖定3.8厘高息，因此綠債客暫不宜急沽。

相反，現仍有兩隻未到期iBond（分別為2024年6月到期的04246 、現價96.5元；以及明年11月變末日債的04239，暫報98.15元）。但情況與綠債有分別，因兩債的捧場客已收取部份利息，可抵銷現價沽出的損失；加上息差較大，相比1年定存少1.8厘利息，故蝕讓也除笨有精。

然而，溫傑提醒上述兩隻iBond的擁躉不妨靜待年底前派完息，以及靜觀聯儲局於11月4日議息後，是否如所料加息75點子後，及至年尾才善價而沽。

順帶一提，livi bank1年3.8厘屬快閃特惠息，門檻是20萬元新錢，以上限1000萬元計，大戶全期賺息19萬元。可是，iBond的入場費僅1萬元，對閒資不多的小投資者仍具賣點。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪