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【香港復常】投資推廣署月內赴中東宣傳家族辦公室　「香港低調作風」、未來參考新加坡宣傳

宏觀解讀 16:40 2022/10/06

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投資推廣署FamilyOfficeHK團隊出訪中東，為疫情後首次實體出訪宣傳。（左起）財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德、家族辦公室環球副總裁何曉曈

投資推廣署去年6月成立家族辦公室環球（FamilyOffice HK）團隊，專責推廣香港家族辦公室，隨香港放寬出入境限制，團隊將會10月中將出訪中東宣傳。投資推廣署財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管黃恆德稱，兩年多疫情以來無機會走出去，隨11月香港舉行國際投資金融峰會、防疫限制可從「0+3」進一步放寬，該署會全力到外地「說好香港故事」，強調香港以往優勢未有改變，甚至有新稅務優惠即將落實，「甚至較數年前更好」。

黃恆德預告，團隊月中出訪阿布扎比、杜拜後，11月初也會到倫敦、蘇黎世宣傳。家族辦公室環球副主管何曉曈稱，出訪當地不止會見當地銀行、法律等專業機構，爭取當地富裕人士到港成立辦公室，也會為已落戶香港的家族辦公室、初創企業，探索在當地擴張的機會。

港府建議給予單一家族辦公室管理的家族投資管理實體稅務寬免，可見【下一頁】

新加坡獲知名富豪落戶　投資推廣署：香港作風低調

家族辦公室主要為富裕人士作財富管理、承傳和慈善的工具，可帶動投資、專業服務以至消費需求，為近年香港、新加坡等金融中心力爭的領域。新加坡近年高調宣傳成果，包括去年在新加坡金管局（MAS）註冊的家族辦公室數目，一年間從400間增至700間，Dyson、橋水達里奧（Ray Dalio）等知名富豪也在當地設辦事處。

何曉曈稱，香港向來作風低調，但認為新加坡的宣傳方式有可學習之處，投資推廣署會尋求富戶同意，介紹香港的家族辦公室成果。她補充，由於家族辦公室沒有明確分類標準，單一家庭家族辦公室甚至毋須領牌受監管，MAS所提供的數字只供參考，不完全代表當地規模或增長。

何曉曈又指，香港在家族辦公室領域具有很多值得自豪的優勢，包括簡單稅制、清晰的永久居留權獲取標準，並且無須如歐美或新加坡須坐「移民監」。她承認，香港有人才流失的問題，認為在全球爭奪人才的環境下，香港積累多年的人才庫、融資活動集中的生態圈優勢未改，只要香港有能力維持金融中心地位，有信心人才會重新回流。

黃恆德表示，該團隊去年6月成立至今，共吸引14間家族辦公室在香港成立或擴充，包括來自內地、歐洲和東盟的富裕人士，並與50間家族辦公室保持聯繫。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

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記者：麥德銘

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經濟 家族辦公室 投資推廣署 財富及資產管理 達里奧 稅務 富豪 新加坡 Dyson 居留權

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