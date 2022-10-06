【第四季展望】渣打財管料恒指16250點至19000點上落　美滙指數年內上望117、衰退機率75%

環球股市近期波動未停，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，港股現時市盈率屬歷史偏低水平，惟盈利預測仍有下調空間，加上內地通關等不確定性仍然持續，預料恒指在2011年低位上落，即約16250點至19000點區間。該行建議投資者現時可增加現金水平。

滯脹風險正在發生 現金不再是垃圾

鄭子豐指，美國未來12個月步入經濟衰退的機率由早前約50%，升至現時75%，而且美國經濟數據好壞參半，滯脹風險正在發生，但在勞工市場強勁及失業率處於低水平下，聯儲局仍會堅決加息。該行預期，就算通脹按月一直以0%的趨勢持續，也要到明年4月至5月，通脹按年增幅才會回落至2.4%水平，仍未到達當局目標。

資產配置方面，鄭子豐表明「現金不再是垃圾」，上調至超配評級，認為投資者未來3個月可增加現金水平，亦可配置高收益率的債券或高息股，因預期美債息明年首三季有下行空間。

睇好高息股及亞股 美滙指數年內或上試117

股票投資方面，他建議投資者可轉向估值跌幅較少的高息股，看好亞洲（除日本）股票明年的增長前景，預測區內企業明年每股盈利增長為全球最高，當中內地企業可受惠清零政策所帶來的低基數，惟認為月內舉行中共二十大後未必會即時放寬限制，預期政策會逐步放寬而不會一步登頂，又指A股將會較H股吸引。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預測，美滙指數近期雖然由114高位回落，但在加息預期下，美元短期會繼續走強，預測美滙指數未來3個月或上試116，甚至117水平，該行對美滙指數的3個月目標為116.7。

梁振輝指，由於聯儲局較其他央行更早加息形成「強美元」格局，將會對亞洲市場和亞洲區貨幣構成一定影響，如近期人民幣出現較大波動，正是美元強勢表現，他認為人民幣橫行波動的走勢短期仍會持續。

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編輯：葉志偉