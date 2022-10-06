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【國泰293】國泰機師工會：人手及培訓短缺 憂難滿足需求復甦 

股樓投資 16:32 2022/10/06

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政府日前放寬機組人員檢疫安排令航空股造好，周四（6日）國泰航空（00293）亦繼續錄得升幅，收報8.63元，升幅3.5%。不過香港航空機組人員協會(HKAOA)警告人手短缺將令機票價格企高，威脅到香港重新成為全球航空樞紐。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會表示，國泰正面臨前所未有的人手及培訓短缺，這將會令機票價格居高不下，並威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位。工會又指，國泰的機長及副機長人數較兩年前大減40%，認為公司未有準備好全面恢復營運，亦無法滿足需求復甦。

 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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國泰曾於9月表示，預計機組人員隔離規定放寬後，年底的客運量將達到疫情前的三分之一，高於此前估計的四分之一，強調要循序漸進提升航空服務，因需要進行大量的機組人員培訓及調回停泊中的飛機。另外國泰亦將於周五（7日）舉辦疫情以來首次大型機艙服務員招聘活動，並重申目標是於未來18至24個月增聘超過4,000名前線員工，以滿足營運需求。

 

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撰文：鄭昊彤

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航空股 港股 國泰航空（00293）

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