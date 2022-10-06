【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成

▲ 有餐廳表示，訂座及查詢亦有增加2至3成。（資料圖片）

部分社交距離措施今日起放寬，包括食肆每枱上限增至12人，宴會亦放寬至13人或以上才需要進行快測。有中菜館希望港府可進一步放寬至「0+0」，至年尾旺季生意額可較現時上升5成以上。

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龍圖閣負責人陳強表示，自上星期起政府放寬宴會、每枱人數上限後，訂座及查詢亦有增加2至3成。「今晚有兩檯，周末亦有至少8圍。」現階段的訂座亦以家庭客為主，由於距離冬至尚有1至2個月，故近來也接獲到商務客的查詢。

不過，他坦言自香港實施「0+3」的入境措施後，生意明顯急跌3至4成以上，落入「小低潮」相信與港人湧至出國旅遊有關。

期待放寬至「0+0」

陳強估計旅行熱潮可於11月變得平穩，加上隨著疫情漸漸緩和，冀港府可放寬入境政策至「0+0」。步入年尾、農曆新年旺季，他期待屆時生意額可升5成以上。

另一中式酒樓「倫敦大酒樓」副總經理蘇萬誠則指，生意暫時未受「0+3」影響。自政府宣布放寬部分社交距離措施後，多人數的訂座查詢增加，「以前可能一宗訂座也沒有。」他補充，現時已接獲12月、1月的宴會查詢，不過暫時今日午市、晚市未見有大量12人一檯的顧客。蘇期望周末的正面影響會進一步浮面，冀生意額有2成升幅。

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記者：葉泳珊