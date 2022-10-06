  • 30°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新

科技 16:41 2022/10/06

分享：

分享：

資訊安全研究機構Atlas VPN報告引用VulDB漏洞數據指出，由2022年1月1日至10月5日，Chrome瀏覽器共發現有303個漏洞，累計漏洞數量已達到3,159個。（法新社資料圖片）

Google Chrome瀏覽器存有的漏洞數量正不斷攀升，如果各位用戶正使用Google Chrome瀏覽器，建議更新到Google Chrome版本106.0.5249.61並重新啟動裝置，防範黑客利用安全漏洞進行攻擊。

根據資訊安全研究機構Atlas VPN日前發布的報告稱，Google Chrome對比其他瀏覽器如Mozilla的Firefox、Microsoft Edge、Safari存有漏洞數量為最多。報告引用VulDB漏洞數據庫指，由2022年1月1日開始，截至2022年10月5日，Chrome瀏覽器共發現有303個漏洞，累計漏洞數量達到3,159個。

由10月1日開始，短短5天內，Google Chrome更被發現有多項新漏洞，包括CVE-2022-3318、CVE-2022-3314、CVE-2022-3311、CVE-2022-3309和CVE-2022-3307，這些漏洞均可能導致電腦記憶體損壞。

【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發

【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯

第二位Firefox有117個漏洞　Opera今年未有記錄

漏洞排名第二的則為Firefox瀏覽器，共有117個漏洞，累計漏洞數量達到2,361個；Microsoft Edge存在103個漏洞，較去年全年增加61%。總體而言，自發布以來，共存有806個漏洞。

其次則為Safari，其漏洞為最低等級，在2022年前三季度，有26個漏洞，自發布以來累積漏洞數則為 1,139個。另一瀏覽器Opera截至2022年10月5，未有記錄在案的漏洞，累積漏洞數共344個。

【Google刪帳戶】收近4萬不良內容投訴　Google終刪逾55萬個帳戶

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
今日
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念
今日
【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念
【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯
今日
【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯

你可能感興趣

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
今日 13:15
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念
今日 13:59
【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念
【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯
今日 14:30
【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯
網絡保安 科技產品 雲端 記憶體 Safari FireFox Google Chrome Google Microsoft 黑客

下一篇文章

【Twitter新功能】Twitter推文允許加入GIF　iOS與Android用戶率先使用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港創科】創新科技嘉年華月底舉行　同場設航天展覽
【香港創科】創新科技嘉年華月底舉行　同場設航天展覽
【開篷電動車】Maserati兩款電動車料明年上市　開篷車款可輸出745匹馬力
【開篷電動車】Maserati兩款電動車料明年上市　開篷車款可輸出745匹馬力
【電動車】Tesla電動車將拆除超聲波傳感器　稱對自動駕駛安全影響小
【電動車】Tesla電動車將拆除超聲波傳感器　稱對自動駕駛安全影響小
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發
【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發
【AirPods Pro 2】第2代AirPods Pro現Bug　通知新機用戶盡快換電池
【AirPods Pro 2】第2代AirPods Pro現Bug　通知新機用戶盡快換電池
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款