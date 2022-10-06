【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新

▲ 資訊安全研究機構Atlas VPN報告引用VulDB漏洞數據指出，由2022年1月1日至10月5日，Chrome瀏覽器共發現有303個漏洞，累計漏洞數量已達到3,159個。（法新社資料圖片）

Google Chrome瀏覽器存有的漏洞數量正不斷攀升，如果各位用戶正使用Google Chrome瀏覽器，建議更新到Google Chrome版本106.0.5249.61並重新啟動裝置，防範黑客利用安全漏洞進行攻擊。

根據資訊安全研究機構Atlas VPN日前發布的報告稱，Google Chrome對比其他瀏覽器如Mozilla的Firefox、Microsoft Edge、Safari存有漏洞數量為最多。報告引用VulDB漏洞數據庫指，由2022年1月1日開始，截至2022年10月5日，Chrome瀏覽器共發現有303個漏洞，累計漏洞數量達到3,159個。

由10月1日開始，短短5天內，Google Chrome更被發現有多項新漏洞，包括CVE-2022-3318、CVE-2022-3314、CVE-2022-3311、CVE-2022-3309和CVE-2022-3307，這些漏洞均可能導致電腦記憶體損壞。

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第二位Firefox有117個漏洞 Opera今年未有記錄

漏洞排名第二的則為Firefox瀏覽器，共有117個漏洞，累計漏洞數量達到2,361個；Microsoft Edge存在103個漏洞，較去年全年增加61%。總體而言，自發布以來，共存有806個漏洞。

其次則為Safari，其漏洞為最低等級，在2022年前三季度，有26個漏洞，自發布以來累積漏洞數則為 1,139個。另一瀏覽器Opera截至2022年10月5，未有記錄在案的漏洞，累積漏洞數共344個。

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責任編輯：張寶燕