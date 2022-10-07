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【新股IPO】上海上美化妝品再度遞交主板上市申請

股樓投資 22:14 2022/10/07

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港股吹淡風，新股自然亦無運行，不過近日仍陸續有新股上場。上海上美化妝品自今年１月中向港交所遞交上市申請過時無效之後，近日再度向港交所遞交主板上市申請；摩根大通、中金公司、及中信證券為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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上海上美化妝品是一間多品牌化妝品公司，專注於護膚品及母嬰護理產品的開發、製造及銷售。目前公司在多個品牌下提供化妝品，主要包括韓束、一葉子和紅色小象等品牌。根據弗若斯特沙利文報告，2021年，上美化妝品是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過15億元人民幣的國貨化妝品公司。此外，紅色小象於2021年零售額已超過18億元人民幣，在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。

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記者：張以正

 

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