【新股IPO】上海上美化妝品再度遞交主板上市申請

港股吹淡風，新股自然亦無運行，不過近日仍陸續有新股上場。上海上美化妝品自今年１月中向港交所遞交上市申請過時無效之後，近日再度向港交所遞交主板上市申請；摩根大通、中金公司、及中信證券為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



上海上美化妝品是一間多品牌化妝品公司，專注於護膚品及母嬰護理產品的開發、製造及銷售。目前公司在多個品牌下提供化妝品，主要包括韓束、一葉子和紅色小象等品牌。根據弗若斯特沙利文報告，2021年，上美化妝品是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過15億元人民幣的國貨化妝品公司。此外，紅色小象於2021年零售額已超過18億元人民幣，在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正