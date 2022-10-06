【MPF】積金評級：強積金9月人均蝕1.8萬元　第三季人均虧損約2.3萬元

▲ 積金評級：9月強積金人均蝕1.8萬元 第三季虧損約2.3萬元

積金評級指，9月份強積金MPF賬面投資虧損估算約為821億港元，第三季度及年初至今9個月的賬面虧損，分別約為1,062億港元及2,589 億港元。457萬名強積金成員9月份賬面平均每人虧損約為18,000港元，第三季賬面虧損約為23,200港元，而今年首9個月賬面虧損約為56,500 港元。

計入強積金供款後，9月底強積金成員平均賬戶結餘預計約為211,000港元，較上月減少約17,100港元（跌7.49%），比上一季減少約20,300港元（跌8.79%），較去年底少約46,700港元（跌18.11%）。

月內表現最佳3隻基金回報不逾0.04%

9月份表現最佳的3隻強積金成分基金，分別是「信安強積金計劃800系列—信安資本保證基金」、「友邦強積金優選計劃—強積金保守基金」，以及「信安強積金-明智之選—信安保證基金」，期內回報介乎0.02%至0.04%。

至於9月表現最差3隻成分基金，分別是「海通MPF退休金—海通韓國基金」、「永明強積金集成信託計劃—施羅德強積金香港投資組合」，以及「永明強積金基本計劃—永明強積金基本計劃香港股票投資組合」，期內回報介乎負15.15%至15.88%。

隨著市場下跌，強積金總資產亦下跌，並首次跌破2020年7月時達到的里程碑，即1萬億港元的重要關口，估算跌至約9,650億港元。

強積金制度實施以來年率化淨回報率2.8%

積金評級主席叢川普指，2022年全球經濟和地緣政治問題一直困擾著強積金體系，導致強積金成員平均賬戶結餘較去年底減少約46,700港元，對銷了強積金兩年以來累積的財富。他補充指，金融市場的升跌主導投資收益及虧損，強積金體系無法控制。

積金局回應指，截至今年6月底，強積金制度自2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%， 高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。

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