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泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）

環球社會熱點 20:09 2022/10/06

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泰國警方周四（6日）指，東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）一間日間托兒兒中心下午時間發生槍撃案，死亡人數增至36人，包括24名兒童，大部分介乎2至3歲。槍手為前警員，行兇後逃離現場，返回家中先殺妻兒，然後吞槍自盡。

（第三版更新傷亡數字）

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

當局證實，槍手是前警員班雅（Panya Khamrab)，他去年因管有冰毒而被警方解僱，槍擊案發當日須為相關案件上庭。警方指，班雅到托兒中心未能找到子女，憤而行兇，他其後逃回家中自盡，並殺害妻子及一名子女。

有地區官員表示，槍手周四下午12點30分（香港時間1時30分）於托兒兒中心發動襲擊，當時有約30名幼童在睡覺。襲擊造成最少36人死亡，包括24名幼童，死者最年幼只有兩歲。

據悉槍手首先向4至5名托兒中心職員開槍，包括一名懷孕8個月的教師。槍手其後強行進入一間已鎖上房間，瘋狂用刀刺死幼童。

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菲78歲老翁娶18歲少女 家人稱非包辦婚姻 【下一頁】

社交網站有案發影片顯示，托兒中心地面有多具用床單覆蓋的兒童屍體，地面滿布血泊，場面恐怖。有心急的家長在托兒所外等候消息，難掩激動。

有目撃者看到槍手駕駛一輛掛有曼谷車牌的白色豐田汽車離開現場。泰國政府一度發出通緝令，公布疑兇照片。

總理巴育（Prayuth Chan-ocha）向遇難者家屬及傷者致以最深切哀悼，並勒令警局局長立即前往當地，呼籲所有相關機構向受影響民眾提供援助。

泰國過往很少發生大型槍擊案，對上一次為2020年；一名士兵因不滿房地產交易破裂，於是在大型商場向途人掃射，造成最少29人死亡及57人受傷。槍手最終被擊斃。

責任編輯：郭麗明

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