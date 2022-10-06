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【大行報告】持華晨寶馬兩成半仍具盈利能力 大和上調華晨評級至「持有」

股樓投資 16:03 2022/10/06

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華晨中國（01114）日前復牌並大瀉逾六成，大和表示其股價充分反映了負面因素，預計股價不應遠低於其每股淨現金4元(未包括潛在法律索賠所涉現金)。基於估值因素，上調公司評級至「持有」。華晨周四（6日）收報2.2元，續挫18.5%。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

該行估計，華晨未來潛在派發每股特別股息1.2至1.6港元屬合理水平，指市場對其派特別股息的預期很高，因為其母公司華晨集團需要現金來解決索賠。但華晨或需保留現金以供自身發展，因與雷諾的合資企業亦正重組。鑑於派息不確定，該行表示不建議投資者因憧憬派發股息而買進華晨。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行將華晨的投資評級由「沽售」上調至「持有」，並將目標價從4.9元下調至2.8元。長期而言，公司僅依賴所持華晨寶馬合營剩餘25%股權收益，或令市場對華晨的投資興趣消退。另公司其中一位大股東柏基一直在1.79至2元的範圍內拋售股票，或令其股價短期承壓。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

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撰文：鄭昊彤

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復牌 華晨中國汽車（01114） 港股 大行報告

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