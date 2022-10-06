▲ 【ESG】信置提前達成2項氣候相關目標、新增15個新目標 黃永光：繼續進一步推動減碳

信和集團旗下信置 （00083） 最新的《可持續發展報告 2022》顯示，於去年7月至今年上半年期間，信置在環境、社會及管治（ESG） 多方面取得了重要進展，包括提前達成其《可持續發展願景 2030》中減少溫室氣體排放量及用電量2項氣候相關目標，並且新增15個至合共38個目標。

信置於報告期內，提前完成《可持續發展願景 2030》所訂立的部分目標，並獲得多項國際認證和認可，當中包括溫室氣體排放量和用電量從2012年水平減少近40%，提前完成於2030年前將溫室氣體排放量及用電量減少30%的目標；旗下管理的物業安裝超過 1,100 個電動車充電器；旗下酒店供應的海鮮，63%採購自可持續來源，實現於 2025 年前旗下酒店供 應的 60%海鮮將採購自可持續來源的目標。

黃永光：繼續進一步推動減碳

期內，公司在《可持續發展願景 2030》新增了15個與「綠色生活」、「創新構思」、 及「心繫社區」元素及管治相關的新目標，累計達至38個目標。新增目標包括以 2018 年水平為基數，於2030年前將每平方米的範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少 53.1%；以2018 年水平為基數，於2030年前將用電強度減少30%。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光表示樂見公司期內的溫室氣體排放量和用電量，較2012年水平減少近40%，提前達成減排目標。展望將來，公司會繼續積極探索創新解決方案，進一步推動減碳、鼓勵循環經濟及城市生物多樣性。

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編輯：姚卓然