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【港元定存】港元定存特別存期變新趨勢 288天最高息3.7厘

15:50 2022/10/06

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多間港銀最近推出特別存期的港元定存

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中銀香港 （02388） 罕有一周兩連加，今天（10月6日）全面加港元定期存款息，包括3個月年息加0.7厘，新報1.8厘，半年年息加0.9厘至2.5厘，1年息率提高0.6厘至2.7厘。不過，享有該高息資格由指定理財戶的現有資金，現改為「合資格新資金結餘」，上述息率跟該行提供限時特優年利率看齊。

比併發鈔行的港元定存息，滙豐（HSBC）於周一加1年期0.3厘至2.8厘，追貼渣打香港 （02888） ，險勝中銀的2.7厘。半年期年息渣打以2.6厘，撼贏新近加息0.3厘的滙豐，其息率跟中銀的2.5厘相同。3個月期年息，滙豐剛上調0.2厘至1.9厘，撼低中銀的1.8厘，抛離渣打的1.4厘。

此外，中銀又不時向特選客戶推半年享3厘，1年更達3.3厘的限時優惠。中銀回應本報查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。而現時所有中銀香港個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上，最高息是開立1年定存（限時優惠）可享特優年利率2.7厘等。

虛銀livi bank推高息定存限量優惠　1年期年利率3.8%【下一頁

那邊廂，港銀近期搶推特別存期定存，例如TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），本周一新推18個月年息享3.6厘，起存額10元，上限100萬元，且毋須像過往要集齊30人。同樣，平保 （02318） 牽頭的虛銀、平安壹賬通銀行（PAOB）踏入開業兩周年，也推出全新7個月定存，不分新舊客戶，均享3.28厘特高年利率，優惠至10月31日止。

集友更3招齊發，上周四（9月29日）新推98天享3.3厘、168天享3.5厘、以及288天有3.7厘，起存額20萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，推廣期至10月27日，額滿即止。同日，南商慶祝國慶73周年，推138天享3.3厘，238天有3.6厘，門檻為1萬元的新錢，但須身分證號碼有兩個指定號碼才享最高息，截止期為10月26日。

市面至少有8間大小銀行提供特別存期的特惠息，包括恒生 （00011） 、匯立、星展、工銀亞洲、PAOB、華僑永亨、南商及集友。比併短中長息，大約3個月期，集友98天（約3.26個月）有3.3厘，工銀亞洲128天是3.2厘，華僑永亨100天的年息為3厘。

至於大約半年期，集友168天（約5.6個月）年息有3.5厘，南商138天年息3.3厘，華僑永亨188天年息是3.08厘。論及大約9個月，集友288天（約9.6個月）年息為3.7厘，南商238天年息為3.6厘，工銀亞洲228天年息則為3.5厘。

如以長息來看，工銀亞洲388天年息有3.6厘，較華僑永亨同期3.28厘高。最長期的匯立，18個月年息有3.6厘。

工銀亞洲推新客定存優惠　港元定存最高3.6厘年利率【下一頁

順帶一提，恒生於本周一向特選客戶加4個月年息0.7厘，新報3.1厘。而中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank，4個月年息也有3厘，在虛銀中膺高息王。大新 （02356） 5個月年息有3.2厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，英國最新的財政政策或對經濟帶來支持，但未必可以幫助經濟脫離可能出現衰退的困局。料英倫銀行11月3日有機會加息1厘，令年底利率或升至4厘，明年第一季或再加息至4.25厘，且料未來3個月英鎊跌至一算。

此外，今天暫有4行加息，除中銀多，還有大眾銀行、大眾財務及信銀國際，經歷10月開局的存款大混戰，計及中小行在內，目前3個月期以信銀國際剛大加0.7厘，追貼星展、東亞 （00023） 及建行亞洲的3.3厘，4行問鼎榜首。半年期方面，恒生 （00011） 爆冷以3.8厘稱王，1年期以livi bank的3.8厘居首。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙立銀行 虛擬銀行 南洋商業銀行 華僑永亨銀行 集友銀行 工銀亞洲 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 港元定期存款

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