【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊 富瑞：料寫字樓率先復甦 最看好呢2隻商業地產股

香港政府放寬防疫，推出「0+3」入境新政策，富瑞發表報告指，新措施可刺激商務旅行，從而帶動寫字樓需求，而一綫商業區如中環及二綫商業區如鰂魚涌將最受惠，認為寫字樓物業較零售物業優勝，而住宅則排最後，該行首選股為太古地產（01972）及希慎（00014）。

富瑞對本地地產股評級及目標價：

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富瑞指出，預期樓價會繼續下滑，偏好受惠於重新開關的收租股，當中寫字樓得益較零售更大，因商務旅行在「0+3」政策下會優先復甦，而內地於明年開關則成為行業潛在變革因素。

該行最看好太古地產，指集團旗下寫字樓物組合優秀，在內地亦擁有快速增長的優質資產，加上近年派息比率持續上升，故給予「買入」評級，目標價為21元。

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至於希慎，則是富瑞最看好的零售物業股，一來現時股價較資產淨值（NAV）折讓達80%，未來獲重估的空間較大；二來希慎現價股息率有7厘，具吸引力。同樣給予「買入」評級，目標價22元。

此外，富瑞亦給予新鴻基地產（00016）「買入」評級，目標價104元，指新地物業發展綫強勁，同時擁有優質的投資物組合。

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記者：李兆明