▲ 【台海局勢】法興據報降低中國交易對手敞口 以防範風險升級

中美圍繞台灣問題角力，為防範中國的地緣政治風險上升所帶來的潛在影響，《彭博》引述消息人士報道，法興（Societe Generale）過去幾周將其在中國的交易對手風險敞口削減約8000萬美元。

消息人士指，法興在中國金融期貨交易所的倉位有數億美元，現正試圖將這些倉位搬到亞洲其他地方。該人士指，中美近日就台灣問題上演的口水戰愈演愈烈，令企業感到不安。雖然中國仍然是法興戰略的關鍵部分之一，但高層與其他機構和跨國公司一樣，愈來愈擔心近月中國遭遇的一系列問題。

上周，外電同樣引述消息人士透露，多間外資大行近月要求員工，就台灣局勢評估內地市場應急方案，當中包括法興、摩通、瑞銀等大行。據指，該等銀行過去幾個月在做壓力測試，判斷能否應對市場突然暴跌的風險，包括外匯、債券和股票交易部門的風險敞口。截至2021年底，華爾街銀行大行披露的中國業務敞口總額約有570億美元（約4474億港元）。

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編輯：姚卓然