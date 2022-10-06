香港南海西樵同鄉會　藝力匯香江　廣東西樵山文旅投資控股集團有限公司　聯合主辦  “臻美樵山•情滿香江”書畫聯展 

為熱烈慶祝中華人民共和國成立73周年，弘揚傳承中華優秀的傳統文化，促進文化交流，2022年10月7日，“臻美樵山•情滿香江”書畫聯展在香港尖沙嘴半島中心商場開幕。全國政協委員石漢基先生，原中聯辦九龍工作部副部長余汝文先生，立法會議員蘇長榮先生、梁文廣先生，香港南海同鄉總會會長鄧祐才先生，尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平先生，油尖旺區議員孔昭華先生，旅港南海商會理事長曾熾暄先生，印尼婆羅洲東加里曼丹㻝登巴鑼皇室對華特使拿督盧彥希女士，油尖旺社團聯會會長楊子熙先生，嶺南畫派畫家黎明教授，世界華人美術家聯盟總會副會長曾鉅桓先生、香港經濟民生聯盟地區顧問李思敏小姐，香港南海西樵同鄉會名譽會長潘景和先生、會長馮國言先生、永遠會長符瑞先生、永遠會長黎兆深先生等領導嘉賓出席開幕式。



是次書畫聯展由香港南海西樵同鄉會聯合藝力匯香江、廣東西樵山文旅投資控股集團有限公司共同舉辦，旨在進一步推動粵港兩地文化合作與交流，凝聚文化共識，助力香港打造中外文化藝術交流中心。活動共展出超過70件展現香港和南海西樵文化的書畫作品，內容以山水、書法等形式呈現兩地獨特風景。



一直以來，香港與南海西樵一衣帶水、同文同脈，兩地交流往來密切、源遠流長。自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈以來，內地和香港之間的文化交流越發緊密。國家“十四五”規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，為香港和世界各地跨文化之間的合作帶來新的機遇。作為文明之都，香港素來享有“東方明珠”之盛譽，雅士如雲，藝術社團遍地開花，文化藝術氛圍濃郁。而西樵山自古有“南粵名山數二樵”之美譽，也因其深厚的歷史文化底蘊，被稱為“珠江文明的燈塔”。香港和南海西樵均擁有濃郁人文氣息和豐富旅遊資源，此次書畫聯展活動，有利於推動兩地資源優勢整合，進一步發揚中華優秀傳統文化、增強文化自信，加強文化交流合作，促進兩地經濟社會長期繁榮穩定發展。



是次“臻美樵山•情滿香江”書畫聯展展覽日期由10月7日至10月14日，於尖沙咀東部麼地道67號半島中心商場G02-03地鋪（藝力匯香江）舉行，歡迎前往參觀指導。



書畫展剪綵儀式詳情如下：



日期：二零二二年十月七日（星期五）

時間：下午4:00

地點：尖沙咀東部麼地道67號半島中心商場G02-03地鋪（藝力匯香江）

香港南海西樵同鄉會會長 馮國言

活動組委會主任、世界華人美術教育協會副主席、

香港國際藝術家聯盟總會 副會長曾鉅桓

活動組委會副主任、香港南海西樵同鄉會名譽會長潘景和

活動組委會副主任、香港南海西樵同鄉會永遠會長黎紹深

聯合敬約

(特約)