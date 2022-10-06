【MPF】投資基金公會倡全面檢討強積金投資框架　容許投資高息債、A股等資產

投資基金公會建議全面檢討強積金投資框架，統籌整體發展以更有效街接「累積期」與「提取期」，匯集各類「提取期」產品。基金公會主要建議包括放寬「累積期」與「提取期」的投資限制，容許強積金基金投資於更多資產類别，包括A股、高收益債券、基建/實物資產、私募股權人創業基金、基建及商品等不同資產類別，讓基金經理為強積金成員物色更多可帶動回報增長的工具。

公會強調，並非提倡在MPF中引入單純投資於私募股權或高收益債的基金，而是希望在現有成份基金的投資工具選擇中，納入這些資產，供基金經理靈活地在當中作出多元化投資選項。為平衡風險，該會建議所分配的投資比例上限不應超過兩至三成。投資基金公會退休金委員會主席Charles Brooke透露，會以在投資工具中加入高息債及A股為短期目標。

可助業界為65歲以上人士推出相適應的「提取期」產品

公會又建議為「提取期」所提供的產品另行制訂一套指引或規定，以更符合強積金成員需要。公會解釋，強積金條例有關「提取期」產品的指引非常有限，鑑於香港人口結構的變化，另行制訂一套指引規定，可助業界為65歲以上人士推出相適應的「提取期」產品。

雖然現時供款人年滿65歲可分多次提取強積金，但基金公會行政總裁黃王慈明指，有逾9成人都選擇一次過提取，而非讓投資一直滾存下去，導致退休後的款項不能善用。

基於上述原因，公會提出容許彈性設立只向65歲以上人士提供的特定「提取期」成份基金。此類基金在投資規定方面可較寬鬆，例如容許投資於可帶來入息及提供派息的資產類別。黃王慈明解釋，業界現有的派息類MPF受法例限制，包括65歲前不可提取、派息須重新再投資，故希望有關限制可獲拆牆鬆綁。

另外，公會期望即將面世的「積金易」平台，可為65歲以上並留在強積金計劃內的退休人士，提供平台實時轉換基金、取得基金詳細資料及整合戶口。公會指，當局可考慮制訂一套機制，容許特定的「提取期」產品放在「積金易」平台上供選擇。

扣稅優惠方面，公會認為，可將「可扣稅強積金自願性供款」及「合資格延期年金保費」的扣稅優惠分開，而非兩者共用6萬元的扣稅額，並將兩項扣稅上限提高至每項各10萬元。

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記者：余倩敏