【香港樓市】富瑞：本港樓市呈「完美風暴」料樓價進一步向下　「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬」（附個股目標價）

▲ 【香港樓市】富瑞：本港樓市呈「完美風暴」料樓價進一步向下 「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬」

本港樓市處於下行趨勢，富瑞指，本港樓價已自高峰回落11%，基於按揭息率上升削弱買家的購買能力，同時置業需求因宏觀及人口結構等因素影響而下降，但整體供求關係大致平衡，預期樓價會繼續下滑，偏好受惠於重新開關的收租股，當中寫字樓得益較零售更大，因商務旅行在「0+3」政策下會優先復甦，而內地於明年開關則成為行業潛在變革因素。

富瑞認為，宏觀經濟存在不確定性，利息上升，人口外流，令本港樓市出現「完美風暴」，預期按息會持續上升，蠶食購買能力，樓價會進一步向下。

本港平均家庭人口約2.7個，較全球平均的1.9至2.5個為高，即使家庭延遲分拆，亦有助支持樓市需求，同時大嶼山及北部都會區均屬長線土地儲備，不會令供求失衡。

「若樓價跌逾兩成，部分辣招或會放寬，包括放寬按揭成數或降低印花稅，同時加快農地轉換可釋放發展商潛在價值。」

0+3可刺激商務旅行並帶動寫字樓需求

富瑞指，0+3可刺激商務旅行並帶動寫字樓需求，而中環等核心地段及擁有卓越基建及配套設施的中端地段如鰂魚涌，這兩處地段的寫字樓業主將受益。不過，只有進一步撤銷醫學監控要求，才能吸引旅客回流及刺激銷售。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

中國明年將舉行不少大型賽事，包括2023年9至10月的杭州亞運會，估計屆時可能會放寬入境措施。內地商場在封關下已建立強大影響力，未來奢侈品競爭肯定會加劇，但基於本港收租股估值低殘，故對股價影響不大。

富瑞看好寫字樓多於零售，住宅為最不看好類別。太古地產 （01972） 為富瑞首選，主要看好其優質寫字樓組合，快速增長的中國資產資產，持續增長的派息政策。該行同時亦看好香港置地的優質中環寫字樓資產及回購政策。

零售方面，富瑞最看好希慎 （00014） ，其次為九龍倉置業 （01997） ，因希慎有較高的估值重估空間，股價較資產淨值折讓約80%，股息率達7厘。恒隆 （00101） 在內地的奢侈品商場在疫情期間仍錄得強勁的續租租金調整率，但若中國開關，以及人民幣貶值，均對盈利構成壓力。

發展商股則看好新鴻基地產 （00012） 有穩健投資物業組合，以及強勁物業發展線，而擁有大量農地儲備及股息率達8厘的恒基地產 （00012） 亦受青睞。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【香港樓市】新世界挫逾4% 鄭志剛：本港樓市確實有受加息影響料短期受壓 長遠剛性需求支持樓市慢慢復甦

相關文章：【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引 3厘降至2厘、即時生效 「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」

編輯：陳韻妍