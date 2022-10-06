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【Twitter新功能】Twitter推文允許加入GIF　iOS與Android用戶率先使用

科技 15:30 2022/10/06

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Twitter今（6日）宣布推出「mixed media tweets」新功能，支援同時發布圖片、影片和GIF。

各位iOS、Android版Twitter用戶，現時Twitter除允許在推文中加入多張圖片之外，還會額外支援影片和GIF！Twitter今（6日）宣布推出「mixed media tweets」新功能，首先讓iOS及Android用戶將圖片、影片及GIF加入同一條推文中，最多可加入4種不同形式的內容。

Twitter表示，當用戶撰寫完文字後，可點擊下方的Media或GIF圖示，選擇要加入的各形式內容。惟該mixed media tweets功能更新，目前尚未延伸到Windows及Mac，用戶僅可使用電腦觀賞推文中各形式的內容。

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影

Twitter也在網誌上分享創作者的使用心得，指出該公司一直在尋找讓創作者分享更多內容的方法。多位創作者均可在推文中加入更多元的內容，以新方式分享作品及其背後的創作過程：

    點擊圖片放大
    +2

此外，Twitter在網誌上另有提及近日推出的影片播放更新，惟外媒早前批評，該全屏播放形式與抖音、TikTok界面相似度極高，更步社交平台Instagram Reels後塵，被指影片「抖音化」。

【影片抖音化】Twitter更新播片界面　與TikTok操作相似

【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動

責任編輯：張寶燕

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