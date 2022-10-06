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【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯

科技 14:30 2022/10/06

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這種新型商業電郵詐騙起源於土耳其，來自一個名為Cobalt Terrapin的黑客，他的首次攻擊開始於今年7月。（法新社）

商業電郵詐騙（BEC）是一種常見網絡騙局，利用虛假電郵欺騙員工，向第三方付出金錢。近期盛行一種新型商業電郵詐騙，騙徒冒充公司老闆向員工轉發電郵，指示他們向客戶匯款，從而騙取資金。

【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發

這種新型商業電郵詐騙起源於土耳其，來自一個名為Cobalt Terrapin的黑客，他的首次攻擊開始於今年7月。

根據網絡安全公司Abnormal Security的報告，騙徒會在電郵中冒充公司老闆，然後轉發與合作公司、客戶或供應鏈中的企業的電郵內容，並要求員工向這些公司付款，而他們的目標員工大多是來自具有電匯職權的財務部。

【人工智能】美國公布《AI權利法案藍圖》　保障民眾私隱及不受歧視

Abnormal Security威脅情報總監Crane Hassold表示，商業電郵詐騙之所以具有破壞性，是因為這些電郵通常不攜帶病毒、惡意軟件或惡意鏈結，因此通常會輕鬆繞過電郵和終端保護服務，亦不會被自動視為垃圾郵件而被過濾掉。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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