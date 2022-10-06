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英國通脹嚴峻 兩成年青人打算搬返父母屋企住

環球社會熱點 16:01 2022/10/06

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英國通脹高企，倫敦等地租金飆升也為民眾帶來沉重生活壓力。英國一項研究指，約兩成受訪獨立居住的年青人，考慮搬回父母家中居住以減低生活成本。有指大多數家長都要求子女交更多家用或租金，甚至有部分家長不希望子女搬回家住。

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英國保險公司Aviva研究民眾的生活成本壓力，訪問了父母及成年子女兩組各1,500人。研究結果顯示在搬離父母寓所的成年人當中，合共有22%人傾向搬回父母家中。

其中有9%人已和父母討論相關問題，但未制定具體計劃。另外有8%人已經考慮過搬回父母家中，但未與父母提出其想法。

至於受訪父母當中，有28%人表示其子女有興趣或計劃搬回家中居住。

英國國家統計局（ONS）的數據顯示，全英國有480萬年齡介乎18歲至35歲的成人與父母同住。Aviva的研究估計，另有多達200萬同齡成人或會返回家中與父母同住。

研究更指，父母或正向同住成年子女尋求經濟支援。約一半與成年子女同住的父母表示，他們的子女承擔起租金及伙食費。約25%人則表示子女有購買食物或替他們交雜費。

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在向子女收租的父母當中，他們平均每月會收取197英鎊租金，但超過四分一人認為上述金額過少。其中更有12%人向子女加租，有35%人則考慮加租。

英媒更引述部分父母指，他們正試圖阻止成年子女搬回家住。其中一名受訪母親育有一對成年子女，24歲的女兒半年前因與男友分手搬回家住，自己僅象徵式收取每月100英鎊做家用包食包住。

這名母親指女兒搬回家後每月節省近1,000英鎊的開支，但用在購買服飾和化妝品，因此自己拒絕讓兒子也搬回家住。

另外有部分父母更為逃避子女回家住，刻意大屋搬細屋。

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責任編輯：鄭錦玲

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