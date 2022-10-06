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烏克蘭聯合西葡 爭2030年世界盃主辦權

環球社會熱點 14:38 2022/10/06

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世界盃為4年一度體壇盛事，吸引不少國家爭取主辦。仍然身陷戰火的烏克蘭宣布，與西班牙及葡萄牙足總聯手，爭取舉辦2030年世界盃。3國足總表示，合辦世界盃獲歐洲足協及各自政府支持。

【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片） 【下一頁】

烏克蘭﹑西班牙及葡萄牙足總周三（5日）在歐洲足協（UEFA）瑞士總部宣布，將角逐2030年世界盃主辦權。3國足總表明，UEFA及3國政府全力支持爭取主辦世界盃。

西班牙足總發出聲明，指3國聯辦世界盃將強化歐洲民眾之間聯繫，為烏克蘭戰後重建帶來工具及希望。

波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 【下一頁】

西班牙足總主席Luis Rubiales表示，今次是歐洲共同爭取主辦，稱烏克蘭加入後，提出的主辦條件更加優秀。Rubiales表示，申辦詳情會在未來數月內敲定。他相信2030年時歐洲已迎來和平，烏克蘭屆時將有力協辦世界盃。

同樣角逐2030年主辦權的包括埃及﹑希臘與沙地阿拉伯聯盟，以及南美四國烏拉圭﹑阿根廷﹑巴拉圭與智利的聯盟。2026年世界將由北美3國﹑美國加拿大及墨西哥聯合舉辦。2022年世界盃將於今年11月20日開始，主辦國為中東國家卡塔爾。

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責任編輯：吳漢培

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