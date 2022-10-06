▲ 【阿里巴巴9988】支付寶因研發費用佔比不達標 遭取消上海高新技術企業資格

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團的支付寶被取消上海高新技術企業資格。阿里巴巴現跌1%，報83.35元。

根據上海市政府9月8日發布的通知，支付寶因研發費用佔比不達標而被取消高新技術企業資格，撤銷年份為2020年。撤銷後可能會失去某些稅收優惠，並要追繳其自發生上述行為之日所屬年度起已享受的高新技術企業稅收優惠。

根據公司聲明，母公司螞蟻集團去年列支了超過188億元人民幣（26億美元）研發費用，支付寶只佔一小部分。該公司一直在重組架構，以滿足中國政府的要求，包括加強資本、準備申請金融控股公司牌照。

日前，上海市高新技術企業認定指導小組發布2022年度上海市第一批撤銷高新技術企業資格通知，通知顯示14家企業被撤銷高新技術企業資格，而撤銷年份全為2020年。根據相關規定，對被取消高新技術企業資格的企業，由認定機構通知稅務機關按《稅收徵管法》及有關規定，追繳其自發生上述行為之日所屬年度起已享受的高新技術企業稅收優惠。

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編輯：姚卓然