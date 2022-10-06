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惠譽下調英國債務評級至「負面」稱政治資本已受損

環球社會熱點 15:13 2022/10/06

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評級機構標普（S＆P）早前調低英國的主權評級展望，由「穩定」降為「負面」。另一評級機構惠譽（Fitch）其後亦採取類似措施，周三（5日）調低對英國債務評級展望，由「穩定」下調至「負面」，指英國政府預算赤字在中期可能增加。

英國火車司機再罷工 工會呼籲政府干預助升薪酬 【下一頁】

惠譽表示，英國政府早前公布龐大但缺乏資金支援的財政方案，很可能導致國家中期財政赤字大幅增加。惠譽指，英國財政方案欠缺獨立的預算預測，與英倫銀行採取的抗通脹戰略有明顯衝突，對金融市場信心及政策框架可信度產生負面影響。

惠譽認為，財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）暗示進一步減稅，以及不排除修改1月份立法的財政規則，均降低財政政策可預測性。雖然當局撤回廢除45%最高稅率，但政治資本已被削弱，或進一步動搖政府財政戰略的可信度及支持度。

卓慧思政策轉軚不感羞恥 稱回應民眾訴求 【下一頁】

惠譽預測，英國政府今年總赤字將達到國內生產總值（GDP）的7.8%，明年將達至8.8%。機構估計，英國政府債務於2024年將升至GDP的109%。

但惠譽維持對英國「AA-」信用評級，較標普低一級。

關浩霆上月底宣佈總值450億英鎊的「迷你預算案」，同時推出達600億英鎊的能源補貼措施，引發金融市場憂慮，英國政府資金是否到位。

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責任編輯：郭麗明

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