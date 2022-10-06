美債息回落美元退守　人民幣重新邁向七算

踏入10月，環球風險資產迎來大型反彈，美股一洗頹勢連日上漲。美元強勢緩和，以及債息回落為主要催化劑。由於美國經濟數據稍為轉弱，加上下次聯儲局會議要等待至11月才召開，市場人士再次猜測聯儲局將會放慢加息步伐。另外，美股跌至超賣水平亦助長了本輪反彈。歐洲方面，英鎊經歷一輪大上大落，最終逼使英倫銀行入市買債穩定英國國債，避免當地退休基金爆煲，新政府在減稅方案亦作出急轉彎，撤回對高收入人士的減稅的建議。經此一役，新政府的政治能量大減，減稅方案或難以通過，有關減稅觸發的財赤及債務風險暫時降溫，英鎊淡友亦鳴金收兵，英鎊從歷史低位急劇反彈至1.1關口以上。

美元回落亦觸發一眾亞洲貨幣反彈。內地國慶假期休市，離岸人民幣跟隨美元波動，一度逼近七算水平。自人民銀行作出口頭干預及加強人民幣中間價權威性後，人民幣貶值情緒已大為收歛。人行似乎再一次透過人民幣中間價的前瞻性指引穩定市場情緒。市場人士亦憧憬20大會議後，中國或對嚴格的防疫政策作出調整，為人民幣匯價帶來支持。總括來說，近數周各地央行採取果斷行動穩定金融市場，抗擊美元強勢帶來的震蕩，投資者有驚無險，或開始低位入市，營造第四季低位反彈的格局。

責任編輯︰梁浩碩

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