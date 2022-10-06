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波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾

環球政治 14:07 2022/10/06

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俄羅斯早前重提核震懾，讓全球陷入核戰危機。波蘭政府表示，因為俄羅斯再次威脅動用核武，有意尋求美國在境內部署核武。不過，美方官員表明未收到波蘭政府要求。

【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片） 【下一頁】

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）周三（5日）表示，已向美國商討「核子分享」計劃（nuclear sharing），詢問華府是否有意參與，並對在境內部署核武持開放態度。杜達表示，參與不等同波蘭擁有或控制核武。

根據北約（NATO）的「核子分享」計劃，獲部署核武的國家將有機師接受訓練，如何駕駛載有美國核武的戰機。北約成員國中只有美英法三國有核武，在比利時﹑德國﹑意大利﹑土耳其及荷蘭有部署核武。

【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地 【下一頁】

有專家指出，波蘭政府此舉更多只是象徵性行動，相信部署核武反而使波蘭更脆弱，而且軍事上用途不大。美國白宮官員表示，暫時未接獲波蘭政府相關要求。

不過，在波蘭境內部署核武違反核不擴散條約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）及1997年的北約—俄羅斯創立條約（Nato-Russia Founding Act），後者限制北約在新成員國的領土部署核武。

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責任編輯：吳漢培

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