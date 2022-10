波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾

俄羅斯早前重提核震懾,讓全球陷入核戰危機。波蘭政府表示,因為俄羅斯再次威脅動用核武,有意尋求美國在境內部署核武。不過,美方官員表明未收到波蘭政府要求。

【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降(有片) 【下一頁】

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)周三(5日)表示,已向美國商討「核子分享」計劃(nuclear sharing),詢問華府是否有意參與,並對在境內部署核武持開放態度。杜達表示,參與不等同波蘭擁有或控制核武。

根據北約(NATO)的「核子分享」計劃,獲部署核武的國家將有機師接受訓練,如何駕駛載有美國核武的戰機。北約成員國中只有美英法三國有核武,在比利時﹑德國﹑意大利﹑土耳其及荷蘭有部署核武。

【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地 【下一頁】

有專家指出,波蘭政府此舉更多只是象徵性行動,相信部署核武反而使波蘭更脆弱,而且軍事上用途不大。美國白宮官員表示,暫時未接獲波蘭政府相關要求。

不過,在波蘭境內部署核武違反核不擴散條約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)及1997年的北約—俄羅斯創立條約(Nato-Russia Founding Act),後者限制北約在新成員國的領土部署核武。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培