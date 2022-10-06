【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念

▲ 元宇宙在行業上的應用增加（微軟圖片）

行業數碼轉型發展多年，科技亦不斷推陳出新，管理人要持續注意新趨勢，美心集團就利用數碼科技取代傳統流程，引入元宇宙技術，為生產流程及門市銷售引入革新，而科企微軟（Microsoft）亦點出4大技術關鍵，認為管理人需要留意。

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美心集團高級資訊科技總監馬慶和提到，該公司在2015年時已考慮提升3家廠房的流程，而各廠房都有自己的一套系統，但管理層希望能統一及標準化流程，方便管理，他強調，業務其實可利用科技配合，舉例如於2018年開始，利用數碼科技，將以往門市的蛋糕訂制服務數碼化，以電子目錄取代手寫，令流程更簡易及有效率。

▲ 美心集團高級資訊科技總監馬慶和提到集團由生產線及零售店面都有引入數碼技術。（彭振濠攝）

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊亦提到，現時已有香港行業試行元宇宙，而元宇宙亦不一定是要有虛擬人及Hololen的應用。以美心集團為例，在工業化過程中，就利用物聯網， Microsoft Dynamics 365及Connected Space 365等技術等去革新流程，她認為現時元宇宙已不再是概念階段。

▲ Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊亦提到，元宇宙亦不一定是要有虛擬人及Hololen的應用。（彭振濠攝）

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陳珊珊在Envision 2022活動上表示，企業領袖應重視4大趨勢包括：

1.工業元宇宙(Industrial Metaverse):：革新企業營運模式，善用IoT digital twins 及混合實境等技術提升產品質素；

2.大數據及人工智能(Data and Al)：運用數據分析和AL推動數碼轉型,本新商業模式及用戶體驗；

3. 網絡安全(Cybersecurity)：端對端網絡安全防護，提升保安、合規、身份認證、及私隱管理；

4.可持續發展(Sustainability)：推動數據一體化及自動化,，協助企業記錄、報告、減少對環境的影響，推動可持續發展。

記者：彭振濠

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