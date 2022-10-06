【元宇宙】美心元宇宙革新流程　行業技術轉型不再只有概念

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行業數碼轉型發展多年，科技亦不斷推陳出新，管理人要持續注意新趨勢，美心集團就利用數碼科技取代傳統流程，引入元宇宙技術，為生產流程及門市銷售引入革新，而科企微軟（Microsoft）亦點出4大技術關鍵，認為管理人需要留意。
美心集團高級資訊科技總監馬慶和提到，該公司在2015年時已考慮提升3家廠房的流程，而各廠房都有自己的一套系統，但管理層希望能統一及標準化流程，方便管理，他強調，業務其實可利用科技配合，舉例如於2018年開始，利用數碼科技，將以往門市的蛋糕訂制服務數碼化，以電子目錄取代手寫，令流程更簡易及有效率。
Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊亦提到，現時已有香港行業試行元宇宙，而元宇宙亦不一定是要有虛擬人及Hololen的應用。以美心集團為例，在工業化過程中，就利用物聯網， Microsoft Dynamics 365及Connected Space 365等技術等去革新流程，她認為現時元宇宙已不再是概念階段。
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陳珊珊在Envision 2022活動上表示，企業領袖應重視4大趨勢包括：
1.工業元宇宙(Industrial Metaverse):：革新企業營運模式，善用IoT digital twins 及混合實境等技術提升產品質素；
2.大數據及人工智能(Data and Al)：運用數據分析和AL推動數碼轉型,本新商業模式及用戶體驗；
3. 網絡安全(Cybersecurity)：端對端網絡安全防護，提升保安、合規、身份認證、及私隱管理；
4.可持續發展(Sustainability)：推動數據一體化及自動化,，協助企業記錄、報告、減少對環境的影響，推動可持續發展。
記者：彭振濠
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