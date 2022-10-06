  • 31°C
香港時間 : 20221006日 (週四) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片）

環球社會熱點 13:40 2022/10/06

分享：

分享：

俄羅斯在烏克蘭戰事接連失利，俄軍被指士氣低迷。網上影片顯示，一架俄羅斯坦克向烏軍戰線前進，坦克飄揚多面白旗，車上3名俄軍高舉雙手投降。英媒估計，這批俄軍是預先致電烏克蘭國防部設立的「投降熱線」，所以才親赴烏軍陣地。

普京默認失利 下令穩定公投4地 【下一頁】

網上流傳攝於烏克蘭南部赫爾松（Kherson）戰線的影片，顯示一輛載有數名俄羅斯士兵的BMP-2坦克車從山上駛來。影片可見一名站在炮塔的俄軍、正抓住槍管的一面白旗，另一名士兵亦機槍上放置白旗。

多名埋伏在山下的烏軍持槍指戒備，坦克車緩緩停駛。手持槍械的烏軍包圍坦克，兩名俄軍高舉雙手跳下，並按照烏軍命令躺在地上；負責駕駛坦克的士兵亦落車接受搜身。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

烏克蘭基輔據報正分發碘片 憂俄羅斯發動核攻 【下一頁】

英國《太陽報》估計，這批俄軍是提前致電烏克蘭國防部設立的投降熱線，因此駕駛坦克親卦烏軍陣地。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）透露，有數萬名俄軍已撥打投降熱線。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏軍再解放赫爾松地區多3個據點，強調軍隊仍在繼續進攻。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
今日
【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
颶風伊恩於美國釀過百人死 拜登促應對氣候危機
今日
颶風伊恩於美國釀過百人死 拜登促應對氣候危機
美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑
今日
美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑
【英國王室】傳查理斯明年6月3日加冕 白金漢宮罕有回應
今日
【英國王室】傳查理斯明年6月3日加冕 白金漢宮罕有回應
艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解
今日
艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
今日 10:50
【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
颶風伊恩於美國釀過百人死 拜登促應對氣候危機
今日 12:38
颶風伊恩於美國釀過百人死 拜登促應對氣候危機
美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑
今日 13:06
美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑
軍事 地緣政治 國防 烏克蘭 戰爭 澤連斯基 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間14:00）

下一篇文章

美國男拎糖果戒指扮求婚 慘被女友當場掌摑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
【烏克蘭戰爭】普京默認失利 下令穩定公投4地
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月06日 時間14:00）
巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」
巴西超模傳請定離婚律師 網民盼情歸「女神收割機」
【烏克蘭戰爭】俄冀穩定新領土 堅持參與北溪管道洩漏調查（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄冀穩定新領土 堅持參與北溪管道洩漏調查（不斷更新）
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
菲78歲老翁娶18歲少女 家人稱非包辦婚姻
菲78歲老翁娶18歲少女 家人稱非包辦婚姻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款