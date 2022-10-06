【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片）

俄羅斯在烏克蘭戰事接連失利，俄軍被指士氣低迷。網上影片顯示，一架俄羅斯坦克向烏軍戰線前進，坦克飄揚多面白旗，車上3名俄軍高舉雙手投降。英媒估計，這批俄軍是預先致電烏克蘭國防部設立的「投降熱線」，所以才親赴烏軍陣地。

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網上流傳攝於烏克蘭南部赫爾松（Kherson）戰線的影片，顯示一輛載有數名俄羅斯士兵的BMP-2坦克車從山上駛來。影片可見一名站在炮塔的俄軍、正抓住槍管的一面白旗，另一名士兵亦機槍上放置白旗。

多名埋伏在山下的烏軍持槍指戒備，坦克車緩緩停駛。手持槍械的烏軍包圍坦克，兩名俄軍高舉雙手跳下，並按照烏軍命令躺在地上；負責駕駛坦克的士兵亦落車接受搜身。

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The Russian Occupiers in the Kherson direction began to surrender together with military equipment



Part one 1/1 pic.twitter.com/FHNPaLMFvm — Igor Kyivskyi (@Igor_from_Kyiv_) October 5, 2022

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英國《太陽報》估計，這批俄軍是提前致電烏克蘭國防部設立的投降熱線，因此駕駛坦克親卦烏軍陣地。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）透露，有數萬名俄軍已撥打投降熱線。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏軍再解放赫爾松地區多3個據點，強調軍隊仍在繼續進攻。

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責任編輯：郭麗明