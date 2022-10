【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片）

俄羅斯在烏克蘭戰事接連失利,俄軍被指士氣低迷。網上影片顯示,一架俄羅斯坦克向烏軍戰線前進,坦克飄揚多面白旗,車上3名俄軍高舉雙手投降。英媒估計,這批俄軍是預先致電烏克蘭國防部設立的「投降熱線」,所以才親赴烏軍陣地。

普京默認失利 下令穩定公投4地 【下一頁】

網上流傳攝於烏克蘭南部赫爾松(Kherson)戰線的影片,顯示一輛載有數名俄羅斯士兵的BMP-2坦克車從山上駛來。影片可見一名站在炮塔的俄軍、正抓住槍管的一面白旗,另一名士兵亦機槍上放置白旗。

多名埋伏在山下的烏軍持槍指戒備,坦克車緩緩停駛。手持槍械的烏軍包圍坦克,兩名俄軍高舉雙手跳下,並按照烏軍命令躺在地上;負責駕駛坦克的士兵亦落車接受搜身。

The Russian Occupiers in the Kherson direction began to surrender together with military equipment



Part one 1/1 pic.twitter.com/FHNPaLMFvm