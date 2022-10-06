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【日本水果】山寨香印提子充斥市面　料日本經濟損失超過5億

商業 13:31 2022/10/06

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日本亦估計種苗外流所致的非法種植造成超過100億日圓（約5.43億港元）以上的經濟損失。（資料圖片）

港人對日本水果的喜愛有增無減，特別秋天正正是日本香印提子的當造季節。不過近年市面上亦多了中國產的山寨「晴王」香印提子。除了消費者購買前要留心觀察外，日本亦估計此類非法種植造成超過100億日圓（約5.43億港元）以上的經濟損失。

【0+3報復式旅遊】港人聖誕外遊意欲高企　滑雪用品店料生意重返疫前7成水平

據台灣傳媒《商周》報道，在2016年前後，中國利用各種與日本農業合作的名義，將日本香印提子、紅頰士多啤梨（紅ほっぺ）等特產的種苗非法運進中國栽培，其中在雲南、新疆種植香印提子的總面積，已超過日本種植面積的30倍 。

「改正種苗法」限制種苗出國

去年日本正式通過「改正種苗法」，對於日本國內研發成功的農漁牧種苗提供知識產權保護。該法案雖然可限制日本的種苗不能任意攜出國，卻不能阻止已經流出的種苗在其他國家被登記使用。 就像提子品牌「晴王」，在中國早就被盜用登記， JA全農第一次向中國法院申請撤銷盜用廠商使用「晴王」的權利，一直到2020年8月才重新獲得「晴王」在中國的版權。 

日產提子出口突破50億日圓

同時，日本農林水產省也積極協助農民把日本農產品向海外銷售，以日本提子為例，從2012年出口金額不到5億日圓（約2700萬港元），到現在已經突破50億日圓（約2.72億港元）。

東京青果市場的盤商堀内知之說：「今年香印提子出口持續增長6成，大部分出口的國家以台灣、泰國、新加坡及香港為主。」雖然在山寨提子的威脅下，但仍可以持續維持穩定的出口。

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責任編輯：葉泳珊

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