消費券大激賞！ 歐化寶4大獎賞優惠　精選床褥低至48折

新一期消費券正式派發，輕鬆購物之餘，是時候趁轉季為屋企轉換一下新感覺！為答謝顧客支持，歐化寶推出全新消費券優惠「消費券大激賞」，4大獎賞優惠，當中精選床褥低至48折起，更有「升級」贈品！



優惠1－床褥低至48折起

‧銀離子抗菌健康床褥，以雙面軟硬使用作賣點，更有選用比利時布商Bekaert Deslee銀離子針織布，防菌防霉，現低至48折，$2544起；另有多款精選床褥以優惠價錢發售，涵蓋不同軟硬度床褥，滿足不同顧客需求



優惠2－精選枕頭$398/2個

‧精選健康枕頭同步以優惠價錢發售，其中Twirldown易潔纖維枕，只售$398兩個，平均每個只需$199；另外，選購指定枕頭2個或以上，即可享額外9折優惠



優惠3－購買任何梳化 / 梳化床折實滿$5,000，減$300

‧現購買歐化寶真皮梳化、布藝梳化及梳化床，折後滿$5,000，可額外再減$300



優惠4－選購床褥，可獲「升級」贈品

‧顧客以優惠價選購歐化寶健康床褥外，指定型號更可享「升級」禮品優惠，包括人體工學記憶枕（價值$528）、Care Plus床褥保護床墊（價值$382起）或冷暖絲柔被（價值$698）

立即把握機會到歐化寶床褥傢俱專門店，享受購物及睡眠新體驗！位於將軍澳新都城2期分店更以全新面貌服務區內居民，歡迎到場親身體驗及購物。



優惠1－床褥低至48折起

優惠2－精選枕頭$398/2個

優惠3－購買任何梳化 / 梳化床折實滿$5,000，減$300

優惠4－選購床褥，可獲「升級」贈品

歐化寶位於將軍澳新都城2期分店，近日以全新面貌登場。

歐化寶於1979年創立，一直生產及銷售自家品牌床褥，致力透過時尚家居風格、多元化產品、優越品質及稱心滿意的服務，積極提升客戶的生活質素。



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(特約)