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【通脹壓力】Costco面臨通脹壓力反而有優勢？　營運收入較疫前大增3成

商業 12:41 2022/10/06

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有分析認為，通脹反而對Costco的生意更有利。（法新社圖片）

通脹升溫，令不少顧客亦要緊縮開支。大型超市Costco最近公布，9月份的同店銷售按年上升8.5%，雖然升幅收窄，但顧客消費力持續穩健。有分析認為，通脹反而對Costco的生意更有利。

【0+3報復式旅遊】港人聖誕外遊意欲高企　滑雪用品店料生意重返疫前7成水平

綜合外電報道，Costco 9月份的同店銷售升幅達8.5%，雖然低於8月份的10.1%，但主因是汽油價格下跌。至於核心銷售額，9月增加8.6%，與8月份的8.7%增長相若。

而且 Costco的9月份淨營運收入按年增加10.1%，如果與3年前、疫情爆發前比較，增長更高達30%，反映消費者持續花錢購買食品和日常生活必需品。

有分析認為，正因為美國通脹創數十年新高，驅使消費者更加精打細算，例如一次過大量採購，或購買零售商的自家品牌產品。因此，Costco擁有自家品牌，以及主要售賣日常必需品，在面對通脹時將有更大優勢。而且，Cotsco的收入亦被看好將持續錄得增長，加上會員年費上漲，亦帶來正面效應。

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責任編輯：葉泳珊

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