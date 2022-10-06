颶風伊恩於美國釀過百人死 拜登促應對氣候危機

颶風伊恩席捲美國佛羅里達州，至今料造成過百人傷亡，佛州目前仍有數十萬戶家庭斷電。美國總統拜登到訪佛州親自視察災情，並與當地民眾及官員見面，更呼籲要加緊應對氣候危機。

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根據非官方統計，美國最少有109人死於颶風伊恩（Ian），其中105人來自佛州，包括55人位於李縣（Lee County）。其餘4名死者則來自北卡羅來納州。

伊恩自上周吹襲佛州以來，多戶家庭面臨斷電甚至無家可歸。根據PowerOutage.us的數據，佛州截至周二（4日）晚約有40萬人斷電。

其中李縣和夏洛特縣（Charlotte County）災情最嚴重，分別有20.8萬及近7.6萬人面臨停電。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）透露，當局於全州範圍已展開2,300多次救援行動，過千名搜救人員檢查了全州7.9萬座建築物。

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拜登（Joe Biden）周三（5日）前往佛州視察災情，於其中一個災區邁爾斯堡（Fort Myers）會面當地居民、小企業老闆和救災官員。他坦言佛州一切受損的地區都需時幾年才能全面重建恢復原狀。

他更表示美國已經發生大量天災，目前已經無必要再討論是否存在氣候變化，而應該直接採取措施應對氣候變化。

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責任編輯：鄭錦玲